Dünya sıralamasında 112. sırada yer alan 23 yaşındaki Zeynep, Melbourne’de düzenlenen turnuvanın eleme final turunda, klasmanın 212. basamağındaki Rus tenisçi Anastasia Gasanova ile karşı karşıya geldi. Milli sporcu, 1 saat 29 dakika süren mücadelede rakibini 6-3 ve 6-2’lik setlerle 2-0 mağlup ederek ana tabloya adını yazdırdı.

Zeynep Sönmez, bu sonuçla 2025’in ardından bir kez daha Avustralya Açık’ta ana tabloda mücadele etme hakkı kazandı.

2026 Avustralya Açık’ta ilk tur karşılaşmaları ise 18 Ocak Pazar günü başlayacak.