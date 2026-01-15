Dünya sıralamasında 112. sırada yer alan 23 yaşındaki Zeynep, Melbourne’de düzenlenen turnuvanın eleme final turunda, klasmanın 212. basamağındaki Rus tenisçi Anastasia Gasanova ile karşı karşıya geldi. Milli sporcu, 1 saat 29 dakika süren mücadelede rakibini 6-3 ve 6-2’lik setlerle 2-0 mağlup ederek ana tabloya adını yazdırdı.

Zeynep Sönmez Avustralya Açık’ta ana tabloya yükseldi - Resim : 1

Zeynep Sönmez, bu sonuçla 2025’in ardından bir kez daha Avustralya Açık’ta ana tabloda mücadele etme hakkı kazandı.

2026 Avustralya Açık’ta ilk tur karşılaşmaları ise 18 Ocak Pazar günü başlayacak.