AHMET TAKAN / KULİS

Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan, tahta göz diken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve “çözüm süreci” ortağı DEM Parti arasında sıkışıp kalmış. Karedeki DEM Parti’ye takıldınız değil mi? Sırasıyla anlatacağım;

Hassas ve kritik dengeler yüzünden, kabine revizyonunun gerçekleşmesine çok zor gözüyle bakılıyor. Emine Erdoğan’ın kabineden gidecekler ve gelecekler ile ilgili ısrarlı talepleri varmış. Bilal Erdoğan, kabinedeki tüm bakanlar “Bana yakın isimler” olsun diye babasına sürekli bastırıyormuş. Aile içindeki durumun yakın fotoğrafını çeken Hakan Fidan ise her fırsatta “Kabinedeki uyuma ve uyumlu çalışmaya” dikkat çekip aileden gelen baskıları bertaraf etmeye çalışıyormuş.

Tayyip Erdoğan’ın diğer esaslı bir sıkıntısı da “çözüm ortağı” DEM Parti’nin talebiymiş. DEM Parti, Tayyip Erdoğan’a “Kabine de en az 5 Kürt kökenli Bakan olacak” şartını dayatıyormuş…