Türkiye Büyük Millet Meclisi, bugün demokratik bir tartışmaya değil, bir milletvekilinin devletin üniter yapısına ve İYİ Parti Milletvekilleri ve meclis üyelerine yönelik açık tehditlerine sahne oldu.



DEM Partili Sırrı Sakık’ın kürsüye çıktığında bilinçli bir provokasyon stratejisi izlemesi ve ardından savurduğu "çekin gidin yoksa gereken her şey yapılır" imalı tehdidi, bardağı taşıran son damla oldu. İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, bu bölücü ve saldırgan üsluba karşı meclis kürsüsünden adeta milli bir set çekti.

SIRRI SAKIK’IN MİLLİ İRADEYE YÖNELİK HADSİZ TEHDİDİ

Sırrı Sakık’ın kürsü adabından uzak, meclis üyelerini doğrudan hedef alan "Başımızdan çekilin gidin, yoksa gereken her şey… Kavga ise kavga yaparız" şeklindeki ifadeleri, parlamento tarihinde kayıtlara geçti. Milletin oyuyla seçilmiş vekillere yönelik "çekin gidin" küstahlığında bulunan Sakık’ın, sokağı ve şiddeti işaret eden bu tehditkar dili, demokratik siyaseti zehirleme girişimi olarak nitelendirildi.

Şenol Sunat, bu tehditler karşısında geri adım atmayarak Sakık’ın yüzüne karşı, "Sizden hiçbir şey olmaz. Siz Türkiye partisi olmadığınız müddetçe yok hükmündesiniz" sözleriyle bu kirli siyasetin karşısında durdu.

ÜNİTER DEVLET YAPISINA KÜRSÜDEN SALDIRI

Sakık’ın sadece şahısları değil, doğrudan Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığını hedef alan "Kürdistan" ve "Kürt illeri" şeklindeki bölücü terminolojisi, Genel Kurul’da tansiyonu zirveye taşıdı. İYİ Partili Sunat, bu provokasyona karşı üniter devlet vurgusu yaparak, "Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir. Buna hakkınız yok. Bu milletin sinir uçlarına dokunuyorsunuz" dedi. Sunat, DEM Parti’nin Kürt vatandaşları kendi kirli emellerine alet ettiğini vurgulayarak, "Kürt kardeşlerimizi sizin tahakkümünüzden kurtaracağız" ifadelerini kullandı.

PERVİN BULDAN’IN TARAFLI TUTUMU TANSİYONU KÖRÜKLEDİ

Olaylı oturumu yöneten Pervin Buldan’ın, Sırrı Sakık’ın bölücü söylemlerine ve açık tehditlerine karşı sessiz kalarak tarafsızlığını yitirmesi sert bir dille eleştirildi. Meclis Divanı’nın bu provokasyonlara zemin hazırlayan pasif tutumu, Şenol Sunat’ın "Sayın Başkan, lütfen hitap tarzını koruyun" uyarısıyla bir kez daha tescillenmiş oldu.