Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep güneş, AKP grup toplantısına katıldı. Güneş'e destek için gelen kadınlar beyaz şalvar giydi. Kadınlara hitaben teşekkür konuşması yapan Erdoğan, "Bilhassa bir asır önce istiklal harbimizde olduğu gibi beyaz örtmelerini takıp şalvarlarını giyerek Eskişehir Mihalgazi'den grup salonumuza teşrif eden Zeynep Güneş ile birlikte tüm hanım kardeşlerime teşekkür ediyor, Anadolu kadınının bin yıllık asaletini yansıtan şu vakur duruşları için kendilerine şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş hakkında açıklamalarda bulundu. Güneş'i hedef alan ve söylemleri sonrası İYİ Parti'den ihraç edilen Mehmet Emin Korkmaz için "28 şubat artığı bu faşizan, ukala, kibirli, alçak zihniyeti bugün bir kez daha lanetliyorum" diyen Erdoğan, "Mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz" dedi.

Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

Bilhassa bir asır önce istiklal harbimizde olduğu gibi beyaz örtmelerini takıp şalvarlarını giyerek Eskişehir Mihalgazi'den grup salonumuza teşrif eden Zeynep Güneş ile birlikte tüm hanım kardeşlerime teşekkür ediyor, Anadolu kadınının bin yıllık asaletini yansıtan şu vakur duruşları için kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Milletten aldığı yetkiyle ilçesine üç dönemdir hizmet eden başarılı bir kadın siyasetçiyi, 'Şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek değildir, ahırda inek sağmaktır' diyerek tahkir etmeye kalkan 28 şubat artığı bu faşizan, ukala, kibirli, alçak zihniyeti bugün bir kez daha lanetliyorum. Yıllarca sırf başörtülerinden ötürü eğitim, kamuda çalışma hatta seçilme hakkını gasbedenlerle, Anadolu kadınının asırlardır üzerinde taşıdığı yazma, tülbent, şalvar, çarşaf, fistanına dil uzatanlarla, milletimize tepeden bakan, hor ve hakir görenlerle mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğimizin bilinmesini istiyorum. Bu ülkede yasakçı ve baskıcı anlayışa göz yummadık ve yummayacağız. Kadınlara parmak sallayanlara meydanı terk etmedik, etmeyeceğiz. Eski karanlık günleri hortlatmaya çalışanların karşısında dimdik durduk, duracağız.

DERVİŞOĞLU "DEFOLUP GİTMİŞTİR" DEDİ

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, partiden ihraç edilen İYİ Parti Üyesi Mehmet Emin Korkmaz için sert ifadeler kullandı. "O densiz partimizden defolup gitmiştir" diyen Dervişoğlu, "Bir insan, bir kadın, bir çocuk incindiyse, onu yapan 77 köyün yabancısı da olsa sorumluluk üstleniriz ve ondan hesap sorarız" ifadelerini kullandı.

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i hedef alan Mehmet Emin Korkmaz hakkında parti içerisinde gereğinin yapıldığını söyleyen Dervişoğlu, "Bakalım onalar Atatürk'ün mübarek annesine hakaret edenlere ne yapacaklar?" dedi.

Dervişoğlu konuyla ilgili şunları söyledi: