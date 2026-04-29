Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) yetkililerinden Rusya içindeki hedeflere düzenlenen saldırılar hakkında bilgi aldığını belirtti. SBU’nun uzun menzilli operasyonlarını sürdürdüğünü vurgulayan Zelenskiy, saldırı mesafesinin 1500 kilometrenin üzerine çıktığını ifade etti.

Zelenskiy açıklamasında, “Bu mesafeleri daha da artıracağız. Bunlar, Rus terörüne karşı Ukrayna’nın adil yanıtıdır. Her saldırının Rus askeri sanayisinin, lojistik kapasitesinin ve petrol ihracatının gücünü azaltması önemlidir” dedi.

Rusya’ya diplomasi çağrısı da yapan Zelenskiy, “Savaşı bitirme zamanı geldi. Diplomasiye geçilmeli ve Moskova bu sinyali almalıdır” ifadelerini kullandı.

PERM BÖLGESİNE SALDIRI İDDİASI

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, Rusya’nın Perm bölgesindeki bir petrol boru hattı kontrol istasyonuna, cephe hattından yaklaşık 1500 kilometre uzaklıktan saldırı düzenlendi. Söz konusu tesisin, Rusya’nın ana boru hattı ağı üzerinden petrolün pompalanması, depolanması ve dağıtımında kritik rol oynadığı belirtildi.

Rusya’dan açıklama

Dmitriy Mahonin ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırı sonucu bölgedeki bir sanayi alanında yangın çıktığını bildirdi.

Mahonin, çalışanların tahliye edildiğini ve yangına müdahalenin sürdüğünü aktarırken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını ifade etti.

Bölgede gerilim sürerken, tarafların karşılıklı saldırıları savaşın seyrine ilişkin endişeleri artırıyor.