Andrii Sybiha, Antalya Diplomasi Forumu 2026 kapsamında yaptığı değerlendirmede, Ukrayna’nın barış süreci için diplomatik girişimlerini sürdürdüğünü belirtti.

Sybiha, Volodimir Zelenski ile Vladimir Putin arasında Türkiye’de bir liderler zirvesi düzenlenmesi amacıyla Türk tarafına başvurduklarını söyledi. Görüşmeye Recep Tayyip Erdoğan ve Donald Trump’ın da katılımının değerlendirildiğini ifade etti.

Ukrayna liderliğinin böyle bir buluşmaya hazır olduğunu vurgulayan Sybiha, savaşın sona erdirilmesi için somut önerilere sahip olduklarını kaydetti. Sybiha, sürecin önündeki temel engelin Rusya Devlet Başkanı Putin’in şu ana kadar bu görüşmeye yanaşmaması olduğunu öne sürdü.

Türkiye’nin diplomaside etkili ve özel bir rol üstlendiğini söyleyen Sybiha, Ankara’nın hem resmi hem de perde arkasındaki temaslarda güçlü sonuçlar alabildiğini dile getirdi.

İki ülke ilişkilerine de değinen Sybiha, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ticaret hacminin büyüdüğünü ve stratejik iş birliğinin gelişmeye devam ettiğini sözlerine ekledi.