İş kazası, akşam saatlerinde Köşk ilçesine bağlı Başçayır Mahallesi’nde bulunan bir taş ocağında meydana geldi.

İddiaya göre Furkan Alemdar, çalışma sırasında henüz belirlenemeyen nedenle kolunu taş kırma makinesine kaptırdı. Durumu fark eden çalışma arkadaşları hemen sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Alemdar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcılık incelemesinin ardından Alemdar’ın cenazesi Köşk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.