Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Özdağ, Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sertaç Ak'a söz bıraktı. Ak'ın açıklamaları şu şekilde:

Biz daha torbacıları okulların önünden temizleyemedik.

Özdağ'ın açıklamasından satır başları şu şekilde:

İktidar geçtiğimiz seçimlerde HÜDAPAR’la iş yapmışlardı şimdi DEM’i ve Öcalan’ı kattılar. Hadi seçime gidelim halk sizin Öcalan’la kol kola girmenize bakalım ne diyecek. Anayasa’ya uyup ara seçime gidilmesi gerekiyor. Seçimin her türlüsüne Zafer Partisi olarak hazırız. Türk milleti de yeni bir seçim istiyor sandığın gelmesini istiyor

Milletten kaçmayın sandıktan kaçmayın.

Millete rağmen iktidar olunmaz. Sonunda iktidardan gideceksiniz ve Türkiye yeni iktidarla buluşacak.

İki haftadır burada yaptığımız Türk milleti toplantılarında iktidarı İsrail İran ABD olayına iktidarı İran’a yardım yapmaya çağırmıştık. Bugün Kızılay İran’a 4 TIR yardım göndermiş. Zafer partisinin bu çağrısının dikkate alınmasına mutluyuz.

Cengiz Holding’in dava açtığı tek siyasi parti lideri olmaktan gurur duyuyorum.

