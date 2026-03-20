HAVA DEMİR / ÖZEL HABER / YENİÇAĞ

Ekonomik kriz ve hayat pahalılığı yurttaşların belini bükerken, asgari ücrete ve emekli maaşına yapılan zam, yüksek enflasyon karşısında adeta eriyip yok oldu.

Evini geçindirmekte zorlanan vatandaşlara bu sene de Ramazan Bayramı adeta zehir oldu. YENİÇAĞ ailesi olarak İstanbul’un en kalabalık merkezlerinden olan Eminönü’nde halkın nabzını yokladık.

‘ETRAFI SEYREDEREK DOYMAYA ÇALIŞIYORUZ’

Vatandaşlar, alışveriş için çıktıkları yolda eli boş bir şekilde evlerine geri döndüklerini aktardı.

65 yaşındaki bir emekli vatandaş, aldığı 3 poşet ürünü göstererek, “Bu poşetlerin toplam tutarı 5 bin lira. 4 bin lira emekli ikramiyesi aldık 5 bin lira harcadık. Emekli adamın hali ne olacak? Etrafı seyrediyorum. Seyrederek doymaya çalışıyoruz. Elimizde fazla bir para yok hiçbir zaman da olacağını düşünmüyorum. Umudumuzu kestik. Çikolata, lokum, şeker alamadık. Eskiden misafire şeker verirdik. Artık misafir getirsin diye bekliyoruz. Biz yemeyi, karnımızı doyurmayı düşünüyoruz. Et alamadık, gittik işkembe aldık fiyatı düştü diye” sözlerini sarf etti.

‘TENEKEDEN DÖKÜLEN KIRINTI PEYNİRLERİ ALIYORUZ UCUZ DİYE’

Peynirin kilosunun pahalı olması nedeniyle evine peynir alamadığını belirten yurttaş, “Tenekeden dökülen kırıntı peynirleri alıyoruz ucuz diye. Ben partilere güvenmiyorum. Gençlere güveniyorum. Gençler inşallah çıkar bizi bu durumdan kurtarır. Vatandaş artık konuşmaktan da korkuyor. Benim bütün umudum gençlikte. Buradaki esnaflar pahalı diye Fatih’te kadınlar pazarı var oraya kadar yürüyorum. Neden? 80 lira vapur paramı çıkarayım diye oraya yürüdüm. Paramı yetiştirebilmek için kilometrelerce yol yürüyorum. 70’lerde Kıbrıs savaşı oldu. Ben o günleri de gördüm. O gün gördüğüm Türkiye, bugün ki Türkiye’den daha iyiydi. Bugün her gün ölüyoruz. O gün 1 kere öleceğimizi hissediyorduk. Burada her gün bizi matematik hesabına soktular. 100 gram ondan mı alayım, 50 gram ondan mı alayım? Matematik yapmadan Türkiye’de yaşama şansımız yok” ifadelerini kullandı.

‘TEZGAHLARA BAKIP BAKIP GERİ DÖNÜYORUZ’

Başka bir vatandaş ise, ekonomik kriz nedeniyle bayram alışverişi yapamadıklarını belirterek, “Bayram alışverişi yapamadık. Çünkü çok pahalı. Devletin bu duruma el koyması gerekiyor. Kiralar zaten aldı başını gidiyor. Eminönü’ne geldik bir şeyler alalım dedik, tezgahlara bakıp bakıp geri dönüyoruz. Bir kolonya alabildim sadece 100 TL’ye. Kendime bir tülbent alacaktım, onu da alamadım geri dönüyorum. Evimize et alamıyoruz. Market fiyatları çok pahalı” dedi.

‘4 BİN LİRA İKRAMİYEMİZ OLDU DİYE SEVİNDİK, TEK MAAŞ İLE GEÇİNİYORUZ’

Tek bir emekli maaşla geçindiğini aktaran bir yurttaş ise, bayram alışverişinde bir şey alamadıklarını belirterek, “Biz bir emekli maaşıyla geçiniyoruz. 4 bin lira bir ikramiyemiz oldu, ona biraz sevindik ama, neticede fazla bir şey alamadık” ifadelerini kullandı.

‘EŞİM ÜST DÜZEY YÖNETİCİ AMA KIT KANAAT GEÇİNİYORUZ’

Eşinin bir şirkette üst düzey yönetici olduğunu, ancak buna rağmen kıt kanaat geçindiklerini aktaran bir vatandaş, “Fiyatlar gayet yüksek. Şaşkınız, umarım düzelir her şey diye bekliyoruz. Alım gücünde ciddi bir düşüş var. Çocuklara alışveriş yapmak istiyoruz ama şartları zorluyoruz. Daha önce alabildiğimiz şeylerden kısıyoruz artık. Eşim üst düzey yönetici olmasına rağmen kıt kanaat geçiniyoruz” sözlerini sarf etti.

‘MİLLETVEKİLLERİNE VERSEM O PARAYI GEÇİNEBİLİRLER Mİ?’

Bayram alışverişine Eminönü’ne giden yaşlı çift, alışveriş yapamadıklarını, alsalar da aldıklarının çok yetersiz olduğunu söyledi. Bayram ikramiyeleri hakkında da konuşan çift, “Verilen miktar çok az. Peki bir şey sormak istiyorum. Milletvekillerine versem o parayı, onlar geçinebilirler mi?” diye sordu.

‘RESTORANA YEMEK YEMEYE GİTMEK İSTİYORUZ’

Muğla’dan İstanbul’a gelen bir vatandaş, fiyatların çok yükseldiğini, alım gücünün çok düştüğünü, bu bayram alışveriş yapabilen insan sayısının çok az olduğunu belirtti.

Geçinmenin çok zor olduğunu söyleyen yurttaş, “2 kişi çalışıyoruz 2 çocuğumuz var. Yılda bir kere tatile gitmek, bir restorana yemeğe gitmek istiyoruz. Bunlar lüks istekler değil” ifadelerini kullandı.

‘FİYATLARI AŞIRI YUKARI ÇEKİYORLAR’

73 yaşındaki bir emekli ise, esnaflardaki fiyat farklılıklarına isyan etti. Esnaflarda doyumsuzluk olduğunu belirten Emin Karabacak şunları söyledi, “Ben 60 senedir esnaflık yaptım. Eminönü’nde ambarcıydım. Burada çok terbiyesizlik var. Fiyatları çok yukarı çekiyorlar. Ayıp bir şey yani.”

‘HER MARKETTE FARKLI ETİKET VAR’

63 yaşındaki Mehmet Hanifi de bayram alışverişinde market fiyatlarından yakındı. Hanifi, “Market fiyatları birbirini tutmuyor. Her markette farklı etiket var. Başka bir yerde 200 TL olan şey diğer tarafta 1000 TL. Bir yerde fıstık 600 TL diğer tarafta 1100 TL” ifadelerini kullandı.