Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının IMEI kayıt harcında 2027 yılı için yeni bir artış gündeme geldi.
Yurt dışından telefon alacaklar dikkat: IMEI harcında yeni dönem
Yurt dışından getirilen cep telefonlarının 54 bin 258 lira olan IMEI kayıt harcının, 2027 yılında beklenen yaklaşık yüzde 28’lik yeniden değerleme oranıyla 69 bin 450 liraya çıkması bekleniyor. Böylece harç, 2015’ten bu yana 500 katın üzerinde artmış olacak.Kaynak: Haber Merkezi
Ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, 2027 yılı başında çeşitli vergi, ceza, harç ve ücretlere uygulanacak yeniden değerleme oranının yaklaşık yüzde 27,85 olabileceğine dikkat çekti.
Yılmaz, bu hesaplamanın Yİ-ÜFE’nin eylül ve ekim aylarında sırasıyla yüzde 2 düzeyinde gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkacağını belirtti.
54 BİN 258 LİRADAN 69 BİN 450 LİRAYA
Cumhurbaşkanı’nın Vergi Usul Kanunu kapsamında vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50’ye kadar azaltma veya artırma yetkisi bulunuyor.
Bu yetkinin indirim yönünde kullanılmaması durumunda, yurt dışından getirilen cep telefonlarının IMEI kayıt harcının da 2027 yılında yaklaşık yüzde 28 artırılması gündeme gelecek.
Bu durumda halen 54 bin 258 lira olan IMEI kayıt harcının 69 bin 450 liraya çıkması bekleniyor.
Yeniden değerleme oranında gerçekleşecek olası artışla birlikte harcın 2015 yılındaki 131 lira 50 kuruşluk seviyesinden 2027 yılında 500 katın üzerinde yükselmesi bekleniyor.
YENİDEN DEĞERLEME ORANI 3 KASIM'DA BELLİ OLACAK
Hakkı Hakan Yılmaz, emlak, çevre temizlik, özel iletişim ve motorlu taşıt vergileri ile çeşitli harçların, araç muayene ücretlerinin, Gelir Vergisi tarife dilimlerinin ve trafik cezalarının da yeniden değerleme oranında zamlanacağını ifade etti.
Yılmaz, yeniden değerleme oranının 3 Kasım’da belli olacağını ve 2027 yılında uygulanacağını hatırlattı.
"FİYAT AVANTAJI ORTADAN KALKABİLİR"
Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, 2026 yılı için IMEI kayıt harcının 54 bin 258 lira olduğunu hatırlattı.
Turnacı, yurt dışından telefon satın almanın fiyat avantajının büyük ölçüde azaldığını belirterek, 2027 yılında bu avantajın tamamen ortadan kalkabileceğini söyledi.
Öte yandan vatandaşların yoğun olarak tercih ettiği markalar da dahil olmak üzere birçok marka, yurt dışından alınan cihazlar için Türkiye’de standart üretici garantisi sunmuyor.
Cihazın uluslararası garantisi bulunsa bile Türkiye’deki yetkili servislerde ücretsiz onarım veya değişim yapılmayabiliyor.