Yurt dışından marka satın alanları ilgilendiriyor: O masrafları devlet karşılayacak

Ticaret Bakanlığı, yaptığı açıklamada 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında yürütülen Şirket ve Marka Alım Desteği mekanizmasının kapsamının genişletildiğini duyurdu. Yeni düzenlemeyle, Türkiye’de üretim ve tedarik süreçlerini gerçekleştiren firmaların, yurt dışında satın aldıkları markaların kira giderleri ve markaya yönelik tanıtım-pazarlama faaliyetleri destek kapsamına alındı.