ELEKTRİK TELLERİNDEKİ TEHLİKE FARK EDİLDİ

Aydın Söke’ye bağlı Sazlı Mahallesi’ne üremek için gelen bir çift leylek, yuvalarını bir beton elektrik direğinin tam üzerine kurdu. Ancak yuvanın içinden geçen elektrik kabloları hem leylekler hem de mahalle güvenliği için büyük risk oluşturmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri harekete geçti.

YUMURTALAR HAVLUYA SARILARAK KORUNDU

Operasyonun en hassas anı, yuvadaki yumurtaların taşınmasıydı. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, direğe çıkarak henüz çatlamamış olan yumurtaları sıcak bir havluya sardı ve anne leyleğin görebileceği güvenli bir noktaya indirdi. Bu sırada elektrik şirketi ekipleri, direğin üzerine yüksek bir metal platform monte etti.

YENİ YUVA HEMEN BENİMSENDİ

Platformun kurulmasının ardından çevre kaynaklardan toplanan çalılarla yeni yuva mimarisi oluşturuldu ve yumurtalar yerlerine özenle geri konuldu. Ekiplerin bölgeden çekilmesinin ardından, yuvayı izleyen dişi leylek kısa sürede geri dönerek yumurtalarını kontrol etti ve kuluçkaya yatmaya devam etti.

"HAYAT KURTARDIK, MUTLUYUZ"

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, bölgedeki leylek nüfusunun arttığına dikkat çekerek şunları söyledi: "Bilim danışmanımız EGE Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ortaç Onmuş’la görüştükten sonra yuvayı güvenli hale getirmek için harekete geçtik. Bize Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü Söke Şefliği ekipleri de yardımcı oldu. Yuvayı güvenli hale getirmekle hem yangın riskini engelledik hem de leyleklerin ve yumurtadan çıkacak olan yavruların hayatını kurtarmış olduk."