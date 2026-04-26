Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında Galatasaray evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakaladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında penaltı kazandırarak Galatasaray'ın ikinci golünde pay sahibi olan milli oyuncu Yunus Akgün maç sonu açıklamalarda bulundu.

YUNUS AKGÜN: '4. ŞAMPİYONLUĞA YÜRÜYORUZ'

Derbi galibiyetini değerlendiren Yunus Akgün, "Çok mutluyuz. Çok gururluyuz. Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Hiçbir şey bitmedi. Önümüzde maçlar var. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

'AYAĞIMA DEĞDİ'

Penaltı pozisyonunu anlatan milli oyuncu, "Şut atacaktım, yüzde yüz ayağıma değdi penaltı pozisyonunda. Değmedim diyor ama değdi." dedi.