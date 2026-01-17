Gürdeniz, Türk donanmasının 20 Ocak-16 Nisan tarihleri arasında NATO emrinde Akdeniz, Atlantik Okyanusu, Kuzey Denizi ve Baltık Denizi'nde görev yapacağının deklare edilmesinin üzerine 16 Ocak'ta Yunan Dışişleri Bakanı Gerapetritis'in parlamentoda yaptığı "Yunan karasularının genişletilmesini bekliyorum" açıklamasına tepki gösterdi, "Dışişleri Bakanlığı en sert şekilde tepki göstermelidir" dedi.

Yunanistan'ın 15 Ocak’ta Fransa’dan teslim aldığı Belharra sınıfı yeni fırkateyn Kimon’u donanmasına teslim ettiğini belirten Gürdeniz şu ifadeleri kullandı:

Aynı gün Türkiye TCG Anadolu amfi hücum gemisi; TCG Derya açık deniz destek gemisi ;TCG İstanbul fırkateyni ve TCG Kınalıada korveti ile 1 Amfibi Deniz Piyade Taburu ve SAT/SAS timlerimizden oluşan Anadolu Türk Deniz Görev Kuvvetinin 20 Ocak-16 Nisan tarihleri arasında NATO emrinde Akdeniz, Atlantik Okyanusu, Kuzey Denizi ve Baltık Denizi’nde görev yapacağını deklere etti.

"Yunan karasularının genişletilmesi arzusunda bulundu"

Bugün Ege Denizi’ndeki egemenliğimiz altı deniz miline kadar uzanıyor…Mısır’la bir anlaşma olduğu gibi, İtalya’yla da bir anlaşma olduğu gibi, karasularının (daha da) genişletilmesi yönünde de bir adım atılacaktır.

Ege'de güç boşluğu algısının Yunanistan'ı cesaretlendirdiğini dile getiren emekli amiral, bu gelişmelerin tesadüf olmadığını vurguladı ve şöyle devam etti:

Bu gelişmeler tesadüf değildir ve birbiriyle bağlantılıdır. Ege’de güç boşluğu algısı Atina’yı cesaretlendiriyor. Baştan beri vurguladığımız gibi Mavi Vatan söylemle değil, Eylem’le korunur. Yunanistan’ın Ege ve doğu Akdeniz’de anladığı tek dil varlık gösterme ve caydırıcılıktır.

"Anadolu Göre Grubu'nun NATO görevi derhal iptal edilmeli"