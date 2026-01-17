Tan Sağtürk, 15 Eylül 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı kararıyla Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atanmış,
bu görevde yaklaşık 2 yıl 4 ay çalıştıktan sonra, 17 Ocak 2026 tarihinde aynı kararla görevinden alındı.
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü görevden alındı: Tan Sağtürk kimdir?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, Tan Sağtürk’ün Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü görevine son verildi. Sağtürk, bu görevi 2023 yılının eylül ayından bu yana yürütüyordu. Tan Sağtürk kimdir? Kaç yıldır bu görevi yapıyordu?Hande Karacan
Tan Sağtürk, 15 Eylül 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı kararıyla Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atanmış,
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında alınan karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Aynı kararla birlikte Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Ahet Volkan Ersoy da görevden alındı.
Boşalan Genel Müdür Yardımcılığı görevine Barış Salcan atandı.
Kültür ve Sanat Bakan Danışmanlığı'na getirildi
Tan Sağtürk’ten boşalan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü koltuğuna kimin getirileceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Sağtürk, Kültür ve Sanat Bakan Danışmanlığı'na getirildi.
2023 yılında göreve başlamıştı
Tan Sağtürk, 15 Eylül 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile görevine başlamıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk görevden alındı. Çıkan haberlerin ardından Tan Sağtürk'ün kim olduğu merak konusu oldu.
Tan Sağtürk kimdir?
Tan Sağtürk, 14 Temmuz 1969 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. Eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Bale Bölümü’nde tamamladı.
Tan Sağtürk sanat yaşamı boyunca Fransa’da Le Jeune Ballet de France ve Ballet National de France’ta baş dansçı olarak görev aldı. Türkiye’de ise İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde baş dansçı olarak sahneye çıkmıştı.
Türkiye’nin birçok şehrinde ve Kuzey Kıbrıs’ta bale ve dans okulları kurarak sanatın yaygınlaşmasına öncülük etti. Açtığı Tan Sağtürk Bale ve Dans Eğitim Merkezi ile baleyi daha geniş kitlelerle buluşturdu.
Fransız Devlet Balesi için sahnelenen Soude ve Je ne Regrette Rien (Édith Piaf) adlı eserleri repertuvarında yer aldı. Antalya ve İzmir Devlet Opera ve Balesi’nde koreografisini üstlendiği “Kalp Sesi Projesi” adlı çalışması sahnelendirdi.
Bir döneme damgasını vuran çocuk dizisi olan Bez Bebek’te Hakan karakterine hayat verdi. Ayrıca Tan Sağtürk çeşitli televizyon reklamlarında yer aldı. Öte yandan Sağtürk aynı zamanda koyu bir Göztepe taraftarı.