Müge Boz ile basketbolcu eşi Caner Erdeniz, 2019 yılında Barselona’da dünya evine girdikten birkaç ay sonra aynı yılın kasım ayında kızları Vina’yı kucağına aldı.
Müge Boz gizlediği büyük sırrı açıkladı: 20 yıldır bu hastalıkla savaş veriyorum
'Çat Kapı Aşk', 'Leyla ile Mecnun', 'Arka Sokaklar' gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Müge Boz, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme geliyor. Her paylaşımı büyük beğeni alan sanatçı, bu kez hastalığıyla ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.Kasım Akdoğan
Ünlü çift, 2024’te ikinci çocukları Rika’yı ailelerine kattı. Tatil fotoğrafları ve samimi paylaşımlarıyla dikkat çeken Müge Boz, şimdi de sağlık durumuyla ilgili açıklamasıyla gündemin odağına oturdu.
“ÖLDÜRMEZ AMA SÜRÜNDÜRÜR”
Ünlü oyuncu, çektiği bir videoda 20 yıldır mücadele ettiği hastalığı hakkında samimi ifadeler kullandı. Müge Boz; '20 yıldır anlamaya ve iyileştirmeye çalıştığım bir hastalığım var. “Öldürmez ama süründürür” derler kendisi için. Sedef hastalığı. Yıllarca sakladım, kabullenemedim.
Yaz aylarında vücudundaki izleri gizlemeye çalışmanın ağırlığını bilen bilir. Bu detoxa da keyiften ya da kilo vermek için gelmedim. Kendim için, iyileşmek için geldim. Şimdi kabulleniş aşamasındayım ve deneyimlerimi paylaşmaya hazırım. Belki size ışık olabilirim.' ifadelerini kullandı.
MÜGE BOZ KİMDİR?
Müge Boz, 13 Nisan 1984 tarihinde İstanbul'da doğmuş Türk oyuncu ve eski modeldir. Annesi Yugoslavya göçmeni, babası Ege kökenlidir. Bir kız kardeşi (Merve) bulunmaktadır. Çocukluğu İstanbul'da geçmiş, 12 yaşında babasının işi nedeniyle ailesiyle İzmir Karşıyaka'ya taşınmıştır.
İzmir Atatürk Lisesi'ni bitirdikten sonra Anadolu Üniversitesi Sinema-TV ve Halkla İlişkiler bölümünden mezun olmuş, ardından Norveç'teki Hogskulen i Volda okulundan burs kazanarak "strategic design" ve "digital photography" eğitimleri almıştır.7 yaşından itibaren 11 yıl bale, 4 yıl piyano eğitimi almış; yüzme, tenis, paten, voleybol, yoga ve motosiklet gibi sporlarla ilgilenmiştir.
Oyunculuk kariyerine 2008 yılında "Melekler Korusun" dizisiyle adım atmış, en çok tanındığı yapımlar arasında kült komedi dizisi Leyla ile Mecnun (Şirin/Leyla rolü), Arka Sokaklar (Ece Dündar karakteri), Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Kayıtdışı, Çat Kapı Aşk (sinema filmi) ve Karaoğlan yer alır. Birçok reklam filminde ve dergi çekimlerinde de yer almıştır.
Özel hayatında, eski profesyonel basketbolcu Caner Erdeniz ile 2019 Haziran'ında Barselona'da evlenmiştir. Çiftin 2019'da kızı Vina, 2024'te ise Rika adlı çocukları dünyaya gelmiştir.
Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme gelen Müge Boz, Ocak 2026'da 20 yıldır mücadele ettiği sedef hastalığını (psoriasis) samimi bir video ile kamuoyuyla paylaşmış ve "Öldürmez ama süründürür" ifadesiyle hastalığın zorluğunu vurgulamıştır.
Bu açıklamayla birçok kişiye ilham olmayı amaçladığını belirtmiştir.Şu anda 41 yaşındadır (Koç burcu), boyu yaklaşık 1.71 m civarındadır.