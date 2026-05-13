Programa katılan Kazım Arslan da vatandaşlarla bir araya gelerek etkinlik hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Arslan yaptığı açıklamada, “Bugün kültürümüzün önemli değerlerinden biri olan Eğrice Programı kapsamında bir aradayız. Etkinliği planlanan tarihte yapmak istemiştik ancak hava koşulları buna izin vermedi. Bu vesileyle belediyemize kazandırdığımız yeni hizmet araçlarını da tanıtmak istedik” dedi.

Arslan, hizmete alınan araçlardan birinin mobil ikram aracı olduğunu belirterek, “Her türlü organizasyonda kullanılabilecek donanıma sahip bu araç yaklaşık 4,5 milyon liraya mal oldu. Ayrıca afet ve acil durumlarda ihtiyaç bölgelerine hızlı şekilde ulaşıp vatandaşlarımıza destek sağlayabilecek” ifadelerini kullandı.

Yeni araçlardan diğerinin ise gelişmiş bir temizlik aracı olduğunu söyleyen Arslan, “Yaklaşık 8 milyon lira maliyetle belediyemize kazandırdığımız bu araç kendi suyunu ısıtma özelliğine sahip. Çok az su kullanarak geniş alanların temizliğini yapabiliyor. Hem kapalı hem açık alanlarda kullanılabiliyor. Yaklaşık 15 gündür kullanımda ve bu süreçte kentteki birçok caminin halıları temizlendi. Normalde çok sayıda personelin uzun sürede yapacağı işleri kısa sürede ve daha az personelle gerçekleştirme imkanı sağlıyor. Yozgat halkına hayırlı olsun” diye konuştu.