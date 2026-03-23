Feci kaza, Konya Antalya Kara yolu Seydişehir ilçesisi Madenli Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, yolcu otobüsü yağış nedeniyle zeminin de ıslak olduğu yolda virajda kontrolden çıkarak yan yattı.

3'Ü AĞIR, 20 YARALI VAR

Kazada 3'ü ağır 20 kişi yaralandı. Kaza sırasında otobüste bulunan bir yolcu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya'nın Alanya ilçesinden yola çıktıklarını belirterek, "Otobüsün kaydığını gördüm. Bariyerlere çarptı, sonra uçuruma girmemek için refüje kırdı, takla atmaya başladı." dedi.

Öte yandan yetkililer sık sık sürücüleri trafik kurallarına uyarak, yol şartlarına dikkat etmeleri konusunda uyarıyor.

