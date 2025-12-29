Yoğun kar yağışı ve buzlanma, Türkiye genelinde eğitim öğretimi aksattı. Valiliklerden yapılan açıklamalara göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 ilde il genelinde ya da bazı ilçelerde okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.
Yetkililer, özellikle yüksek kesimler ve kırsal bölgelerde kar kalınlığının artmasıyla birlikte ulaşımda ciddi riskler oluştuğunu belirterek, öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının güvenliği için bu kararın alındığını duyurdu. Taşımalı eğitim yapılan bazı ilçelerde ise öğrenciler idari izinli sayıldı.
Meteoroloji verilerine göre kar yağışının bazı bölgelerde etkisini sürdürmesi beklenirken, valilikler vatandaşlara buzlanma ve ulaşım aksaklıklarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu. Eğitime ara verilen illerde kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel için de idari izin uygulaması devreye alındı.
İŞTE EĞİTİME ARA VERİLEN O İL VE İLÇELER
Kastamonu: Merkez, İhsangazi, Pınarbaşı, Küre, Devrekani, Azdavay, Şenpazar, Seydiler, Ağlı, Doğanyurt, Araç, Daday
Çankırı: Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Orta, Yapraklı, Eldivan, Kurşunlu, Korgun, Ilgaz
Sinop: Ayancık, Durağan, Merkez, Gerze, Erfelek, Türkeli
Zonguldak
Bolu
Düzce
Sakarya: Hendek
Karabük
Kırşehir
Yozgat: Merkez, Akdağmadeni, Sarıkaya, Çayıralan, Kadışehri, Sorgun, Saraykent
Samsun: Alaçam
Bingöl: Adaklı, Kiğı
Muş
Ağrı: İl genelindeki köy okullarında
Bitlis
Siirt: Eruh
Şırnak: Beytüşşebap
Hakkari
Van
Şanlıurfa: (Halfeti ve Birecik hariç)
Mardin