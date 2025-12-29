Yoğun kar yağışı ve buzlanma, Türkiye genelinde eğitim öğretimi aksattı. Valiliklerden yapılan açıklamalara göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 ilde il genelinde ya da bazı ilçelerde okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Yetkililer, özellikle yüksek kesimler ve kırsal bölgelerde kar kalınlığının artmasıyla birlikte ulaşımda ciddi riskler oluştuğunu belirterek, öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının güvenliği için bu kararın alındığını duyurdu. Taşımalı eğitim yapılan bazı ilçelerde ise öğrenciler idari izinli sayıldı.

Meteoroloji verilerine göre kar yağışının bazı bölgelerde etkisini sürdürmesi beklenirken, valilikler vatandaşlara buzlanma ve ulaşım aksaklıklarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu. Eğitime ara verilen illerde kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel için de idari izin uygulaması devreye alındı.

İŞTE EĞİTİME ARA VERİLEN O İL VE İLÇELER

Kastamonu: Merkez, İhsangazi, Pınarbaşı, Küre, Devrekani, Azdavay, Şenpazar, Seydiler, Ağlı, Doğanyurt, Araç, Daday

Çankırı: Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Orta, Yapraklı, Eldivan, Kurşunlu, Korgun, Ilgaz

Sinop: Ayancık, Durağan, Merkez, Gerze, Erfelek, Türkeli

Zonguldak

Bolu

Düzce

Sakarya: Hendek

Karabük

Kırşehir

Yozgat: Merkez, Akdağmadeni, Sarıkaya, Çayıralan, Kadışehri, Sorgun, Saraykent

Samsun: Alaçam

Bingöl: Adaklı, Kiğı

Muş

Ağrı: İl genelindeki köy okullarında

Bitlis

Siirt: Eruh

Şırnak: Beytüşşebap

Hakkari

Van

Şanlıurfa: (Halfeti ve Birecik hariç)

Mardin