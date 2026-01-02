Hakkari'nin Derecik ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Yolgeldi Mahallesi yolunda mahsur kalan 3 araçtaki 12 kişi, belediye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Minibüs ve iki pikaptan oluşan araçlardaki vatandaşlar, ihbar üzerine hızla bölgeye ulaşan ekipler sayesinde güvenli bir şekilde ilçe merkezine getirildi.

Öte yandan, bölgede meydana gelen çığ düşmeleri nedeniyle kar yığınları altında kalan bazı araçlar, karla mücadele ekipleri ve vatandaşların ortak çabasıyla çıkarıldı.

Hakkari genelinde devam eden zorlu kış koşulları, çığ riskini artırırken, yetkililer sürücülere zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları uyarısında bulunuyor.