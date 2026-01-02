Hakkari'nin Derecik ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Yolgeldi Mahallesi yolunda mahsur kalan 3 araçtaki 12 kişi, belediye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Yoğun kar ve çığ: Mahsur kalanların imdadına yetiştiler - Resim : 1

Minibüs ve iki pikaptan oluşan araçlardaki vatandaşlar, ihbar üzerine hızla bölgeye ulaşan ekipler sayesinde güvenli bir şekilde ilçe merkezine getirildi.

Yoğun kar ve çığ: Mahsur kalanların imdadına yetiştiler - Resim : 2

Öte yandan, bölgede meydana gelen çığ düşmeleri nedeniyle kar yığınları altında kalan bazı araçlar, karla mücadele ekipleri ve vatandaşların ortak çabasıyla çıkarıldı.

Yoğun kar ve çığ: Mahsur kalanların imdadına yetiştiler - Resim : 3

Hakkari genelinde devam eden zorlu kış koşulları, çığ riskini artırırken, yetkililer sürücülere zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları uyarısında bulunuyor.

Yoğun kar ve çığ: Mahsur kalanların imdadına yetiştiler - Resim : 4