Yıllardır bu rakam biliniyordu: Türkiye'nin altın hesabında büyük değişim

HESAP 1990'LI YILLARDA YAPILDI

Türkiye'nin altın potansiyeline ilişkin kapsamlı modellemelerden biri 1990'lı yılların başında gerçekleştirildi. O dönem yapılan hesaplamalarda Türkiye'nin yaklaşık 6 bin 500 tonluk altın potansiyeline sahip olduğu değerlendirildi.