ALTINDA YÜKSELİŞ ESKİ HESAPLARI RAFTAN İNDİRDİ
Ons altındaki yükseliş yalnızca yatırımcının kazanç hesabını değiştirmedi. Yıllar önce ekonomik olmadığı için geri planda kalan altın yatakları da yeniden gündeme geldi. Türkiye'nin yer altındaki potansiyeli için kullanılan onlarca yıllık hesap tartışmaya açıldı.
Yıllardır bu rakam biliniyordu: Türkiye'nin altın hesabında büyük değişim
Altın fiyatlarındaki tarihi yükseliş, Türkiye'nin 1990'lı yıllardan bu yana referans aldığı yer altı hesabını da değiştirdi. Yıllardır konuşulan 6 bin 500 tonluk tahmin için yeni bir rakam ortaya atılırken, üretime geçmeyi bekleyen sahaların kapasitesi de dikkat çekti.Kaynak: Diğer
ALTINDA YÜKSELİŞ ESKİ HESAPLARI RAFTAN İNDİRDİ
HESAP 1990'LI YILLARDA YAPILDI
Türkiye'nin altın potansiyeline ilişkin kapsamlı modellemelerden biri 1990'lı yılların başında gerçekleştirildi. O dönem yapılan hesaplamalarda Türkiye'nin yaklaşık 6 bin 500 tonluk altın potansiyeline sahip olduğu değerlendirildi.
O DÖNEM ALTIN 300 DOLAR CİVARINDAYDI
Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, eski modellemenin yapıldığı dönemde ons altının yaklaşık 300 dolar seviyesinde olduğuna dikkat çekti. Dolayısıyla o gün ekonomik kabul edilmeyen birçok kaynak hesaplamaların dışında kaldı.
YER ALTINDAKİ DENKLEM DEĞİŞTİ
Altının değer kazanmasıyla geçmişte çıkarılması maliyetli bulunan bazı kaynakların ekonomik olarak işletilebilir hale gelebileceğini belirten Yılmaz, eski modellemenin artık günümüz koşullarını tam olarak yansıtmadığı görüşünde.
YENİ HESAPTA RAKAM 10 BİN TONA ÇIKTI
Yılmaz'a göre bugünkü ekonomik şartlar dikkate alındığında Türkiye'nin altın potansiyelinin en az 10 bin ton seviyesinde değerlendirilmesi gerekiyor. Bu tahmin, yıllardır referans alınan 6 bin 500 tonluk rakamın oldukça üzerinde.
SADECE YER ALTINDAKİ ALTIN DEĞİL
Dikkat çeken bir başka nokta ise üretime geçmeyi bekleyen sahalar. Ruhsatı bulunan, izin süreçleri devam eden veya üretime hazırlanan projelerin faaliyete başlaması Türkiye'nin yıllık altın üretimini önemli ölçüde artırabilir.
YILLIK 50 TONLUK KAPASİTE
Mehmet Yılmaz'ın hesabına göre söz konusu projelerin tamamının devreye alınması durumunda Türkiye'nin yıllık altın üretimi 50 tona kadar çıkabilir. Ancak bunun gerçekleşmesi projelerin izin süreçlerini tamamlamasına bağlı.
ALTINDA KRİTİK EŞİĞİ AÇIKLADI
Yılmaz, ons altın için 4 bin 500 dolar seviyesini kritik direnç olarak gösterdi. Bu seviyenin aşılması halinde altın fiyatlarında yeni seviyelerin gündeme gelebileceğini ifade etti.
YIL SONU İÇİN DİKKAT ÇEKEN TAHMİN
Yılmaz, ons altının yıl sonuna kadar 4 bin 500-5 bin dolar aralığını görebileceğini düşünüyor. 2027 yılında da yukarı yönlü hareket için alan bulunduğu görüşünü dile getiriyor.
ALTINDA DENKLEMİ JEOPOLİTİK RİSKLER BELİRLEYEBİLİR
Jeopolitik gerilimlerin altına talebi desteklediğini belirten Yılmaz, ticaret yollarındaki aksaklıkların ise bazı aktörleri nakit ihtiyacı nedeniyle altın satmaya yöneltebildiğini söyledi. Küresel ticaretin normalleşmesi durumunda bazı analistlerin ons altında 500 ila 1000 dolarlık ek yükseliş öngördüğünü aktardı.