Sıcak havalarda serinletici etkisiyle tercih edilen karpuzun sadece kırmızı kısmı değil, çekirdekleri de dikkat çekici faydalar barındırıyor. Bağışıklık sisteminden cilt sağlığına, enerji dengesinden hücresel yenilenmeye kadar birçok alanda destekleyici etkiler sunduğu ifade ediliyor. İçeriğinde bulunan mineral ve vitaminler sayesinde vücut için doğal bir takviye niteliği taşıdığı düşünülüyor.
Yıllardır bilmeden çöpe atmışız: Karpuzun gizli hazinesi ortaya çıktı
Yaz aylarının en sevilen meyvesi karpuz sofralara geldiğinde, genellikle çekirdekleri ayıklanarak doğrudan atılıyor ya da kenara bırakılıyor. Oysa bu küçük siyah çekirdeklerin, sanıldığının aksine önemli besin değerleri taşıdığı ve magnezyum, çinko, demir gibi mineraller açısından zengin.Kaynak: Haber Merkezi
KALP VE DAMAR SAĞLIĞINA DESTEK
Karpuz çekirdeklerinin içerdiği sağlıklı yağ asitleri, kalp ve damar sağlığını destekleyen önemli bileşenler arasında gösteriliyor. Damar yapısının korunmasına yardımcı olabileceği ve kolesterol dengesinin sağlanmasına katkı sunabileceği ifade ediliyor. Özellikle magnezyum içeriği sayesinde tansiyonun dengelenmesine destek olabileceği ve kalbin yükünü hafifletebileceği belirtiliyor.
ZİHİNSEL PERFORMANSA KATKI
B vitamini ve niasin içeriğiyle dikkat çeken karpuz çekirdeklerinin, sinir sistemi üzerinde destekleyici etkiler gösterebileceği düşünülüyor. Bu içeriklerin odaklanma, hafıza ve zihinsel performans üzerinde olumlu etkiler sağlayabileceği, yoğun stres altında çalışan bireyler için doğal bir destek olabileceği ifade ediliyor.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİREN İÇERİK
Çinko ve demir bakımından zengin yapısıyla karpuz çekirdeklerinin bağışıklık sistemini destekleyebileceği belirtiliyor. Vücudun savunma mekanizmasının güçlenmesine katkı sağlayarak mevsimsel hastalıklara karşı direnci artırabileceği düşünülüyor.
CİLT VE SAÇ SAĞLIĞINA ETKİSİ
Antioksidan içeriği sayesinde karpuz çekirdeklerinin cilt hücrelerini koruyabileceği ve yaşlanma belirtilerini yavaşlatabileceği ifade ediliyor. Saç köklerini besleyerek dökülmeyi azaltmaya yardımcı olabileceği ve genel olarak cilt, saç ve tırnak sağlığını destekleyebileceği belirtiliyor.
TÜKETİM YÖNTEMLERİ
Karpuz çekirdeklerinin doğrudan yutulması sindirimi zorlaştırabileceği için genellikle farklı yöntemlerle tüketilmesi öneriliyor. Kurutulup kavrularak kuruyemiş gibi yenebilir, öğütülerek toz haline getirilip yoğurt ve smoothielere eklenebilir ya da hafifçe ezilerek çay şeklinde demlenebilir. Ancak hassas bünyeler, hamileler ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin tüketim öncesinde uzman görüşü alması önerilmektedir.