Yıllardır bilmeden çöpe atmışız: Karpuzun gizli hazinesi ortaya çıktı

Sıcak havalarda serinletici etkisiyle tercih edilen karpuzun sadece kırmızı kısmı değil, çekirdekleri de dikkat çekici faydalar barındırıyor. Bağışıklık sisteminden cilt sağlığına, enerji dengesinden hücresel yenilenmeye kadar birçok alanda destekleyici etkiler sunduğu ifade ediliyor. İçeriğinde bulunan mineral ve vitaminler sayesinde vücut için doğal bir takviye niteliği taşıdığı düşünülüyor.