Karadeniz'in en önemli geçim kaynaklarından biri olan fındıkta hasat sürerken, Ordu'da patozcuların yoğun sezonu başladı.
Yılın sadece 50 günü çalışıyorlar: Paraya para demiyorlar
Ordu'da fındık hasadıyla birlikte başlayan patoz mesaisi, bu sezon kazancıyla dikkat çekiyor. Yılın yaklaşık 50 günü çalışan patozcular, saatlik 6 bin TL ücretle gece gündüz süren zorlu mesailerini sürdürüyor.Kaynak: İHA
Üreticilerin kuruttuğu fındıkları kabuğundan ayıran ekipler, yaklaşık 50 gün boyunca aralıksız çalışıyor ve bu yıl saatlik 6 bin TL ücret alıyor.
FINDIK SEZONUNDA 50 GÜNLÜK ZORLU MARATON
Resmi olarak 10 Ağustos'ta başlayan fındık hasadıyla birlikte harmanlarda yoğunluk arttı.
Patozcular, sahil kesimindeki işleri tamamladıktan sonra yüksek rakımlı bölgelere geçerek sezon boyunca hizmet vermeyi sürdürüyor.
İş yoğunluğuna göre günün yaklaşık 20 saatini çalışan ekipler, güneş altında ve yoğun toz içinde mesai yapıyor.
Geçen yıl 4 bin 500 TL olan saatlik ücret ise bu sezon 6 bin TL'ye yükseldi.
"EVE GİTMEDEN MAKİNENİN BAŞINDAYIZ"
Patoz sahibi Ahmet Yasin Sönmez, sezonun oldukça yoğun geçtiğini belirterek fındığın bu yıl bol olduğunu söyledi.
Sönmez, "7 gün 24 saat hizmet vermeye çalışıyoruz...
Ordu çevresinde patoz saati 6 bin lira. Eve gitmeden gece gündüz makinenin başındayız. Sahil kesimi bitince yüksek rakımlı bölgelere çıkıyor, toplamda 45-55 gün boyunca çalışıyoruz" dedi.
ÜRETİCİLER HASATTAN MEMNUN
Hasadını tamamlayan üreticilerden Ümit Demirel de sezonun verimli geçtiğini belirterek, "Allah ne verdiyse şükürler olsun. Hasat güzel gidiyor, ağız tadıyla yemeyi nasip etsin" ifadelerini kullandı.
Ordu'da fındık hasadı yüksek kesimlerde devam ederken, patoz ekiplerinin yoğun temposunun sezon sonuna kadar sürmesi bekleniyor.