Yeniçağ Gazetesi
17 Ağustos 2026 Pazartesi
İstanbul 27°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Yılın sadece 50 günü çalışıyorlar: Paraya para demiyorlar

Yılın sadece 50 günü çalışıyorlar: Paraya para demiyorlar

Ordu'da fındık hasadıyla birlikte başlayan patoz mesaisi, bu sezon kazancıyla dikkat çekiyor. Yılın yaklaşık 50 günü çalışan patozcular, saatlik 6 bin TL ücretle gece gündüz süren zorlu mesailerini sürdürüyor.

Kaynak: İHA
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Yılın sadece 50 günü çalışıyorlar: Paraya para demiyorlar - Resim: 1

Karadeniz'in en önemli geçim kaynaklarından biri olan fındıkta hasat sürerken, Ordu'da patozcuların yoğun sezonu başladı.

1 11
Yılın sadece 50 günü çalışıyorlar: Paraya para demiyorlar - Resim: 2

Üreticilerin kuruttuğu fındıkları kabuğundan ayıran ekipler, yaklaşık 50 gün boyunca aralıksız çalışıyor ve bu yıl saatlik 6 bin TL ücret alıyor.

2 11
Yılın sadece 50 günü çalışıyorlar: Paraya para demiyorlar - Resim: 3

FINDIK SEZONUNDA 50 GÜNLÜK ZORLU MARATON

Resmi olarak 10 Ağustos'ta başlayan fındık hasadıyla birlikte harmanlarda yoğunluk arttı.

3 11
Yılın sadece 50 günü çalışıyorlar: Paraya para demiyorlar - Resim: 4

Patozcular, sahil kesimindeki işleri tamamladıktan sonra yüksek rakımlı bölgelere geçerek sezon boyunca hizmet vermeyi sürdürüyor.

4 11
Yılın sadece 50 günü çalışıyorlar: Paraya para demiyorlar - Resim: 5

İş yoğunluğuna göre günün yaklaşık 20 saatini çalışan ekipler, güneş altında ve yoğun toz içinde mesai yapıyor.

5 11
Yılın sadece 50 günü çalışıyorlar: Paraya para demiyorlar - Resim: 6

Geçen yıl 4 bin 500 TL olan saatlik ücret ise bu sezon 6 bin TL'ye yükseldi.

6 11
Yılın sadece 50 günü çalışıyorlar: Paraya para demiyorlar - Resim: 7

"EVE GİTMEDEN MAKİNENİN BAŞINDAYIZ"

Patoz sahibi Ahmet Yasin Sönmez, sezonun oldukça yoğun geçtiğini belirterek fındığın bu yıl bol olduğunu söyledi.

7 11
Yılın sadece 50 günü çalışıyorlar: Paraya para demiyorlar - Resim: 8

Sönmez, "7 gün 24 saat hizmet vermeye çalışıyoruz...

8 11
Yılın sadece 50 günü çalışıyorlar: Paraya para demiyorlar - Resim: 9

Ordu çevresinde patoz saati 6 bin lira. Eve gitmeden gece gündüz makinenin başındayız. Sahil kesimi bitince yüksek rakımlı bölgelere çıkıyor, toplamda 45-55 gün boyunca çalışıyoruz" dedi.

9 11
Yılın sadece 50 günü çalışıyorlar: Paraya para demiyorlar - Resim: 10

ÜRETİCİLER HASATTAN MEMNUN

Hasadını tamamlayan üreticilerden Ümit Demirel de sezonun verimli geçtiğini belirterek, "Allah ne verdiyse şükürler olsun. Hasat güzel gidiyor, ağız tadıyla yemeyi nasip etsin" ifadelerini kullandı.

10 11
Yılın sadece 50 günü çalışıyorlar: Paraya para demiyorlar - Resim: 11

Ordu'da fındık hasadı yüksek kesimlerde devam ederken, patoz ekiplerinin yoğun temposunun sezon sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

11 11
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro