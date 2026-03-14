Galatasaray Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen ve bu yıl 20'nci defa düzenlenen ‘20. EN Ödülleri’ sahiplerini buldu.

Sunuculuğunu Tülin Şahin’in üstlendiği gecede ‘EN İyi Kadın Tiyatro Sanatçısı’ seçilen Binnur Kaya, son yıllarda komedi dizilerinin az olmasına dikkat çekerek, "Televizyonda süreler uzun... Komedi dizisi yapmak o yüzden kolay değil. Seyirciye ve bize saygılı bir proje olduğunda umarım ben de ekrana döneceğim" dedi.

'GENÇ TİYATROCULAR HEDEFE KİLİTLENMELİ'

Altınyıldız Classics moda sponsorluğunda gerçekleşen törende ‘EN İyi Erkek Tiyatro Sanatçısı’ ödülünü alan Selçuk Yöntem ise, genç tiyatroculara "Hedeflerine kilitlenmeleri ve çalışmaları gerekiyor. Başarı ondan sonra geliyor" diyerek tavsiyelerde bulundu.

Melike Şahin ise ‘EN İyi Kadın Şarkıcı’ seçildi.