Siyasi olarak merkez sola sempati duyduğunu ancak ekonomik gerçeklerin başka bir tablo çizdiğini belirten Atilla Yeşilada, muhalefetin ekonomi yönetimini sert sözlerle eleştirdi. CHP'li kadroların akademik değerlerine saygı duysa da partinin genel söylemlerini "hayalci" bulan Yeşilada, "Eminim 100 kişiye sorsan, ekonomist açıdan 99’u Erdoğan’ı tercih eder. CHP’nin bir ekonomi politikası yok ve bu acı gerçeği söylemek zorundayım" ifadelerini kullandı.

"ZENGİN SENDEN BİN KAT DAHA ZEKİ"

Muhalefetin "kaynağı imtiyazlı holdinglerden ve çetelerden alacağız" vaadine de değinen Yeşilada, bu yöntemin dünyada hiçbir zaman başarılı olmadığını savundu. Sistem değişikliğinin yıllar süreceğini belirten ünlü ekonomist, "Vergisini toplamak istediğin adam senden bin kat daha zeki. Bugün halka dağıttığın parayı 5 sene içinde zenginlerden toplayamazsın. Bunlar ekonomi politikası teşkil etmiyor" dedi."Önce Dağıtacaklar, Sonra IMF'yi Çağıracaklar" CHP’nin serbest piyasa mantığıyla uyuşmayan bir "sosyal milliyetçilik" havasında olduğunu iddia eden Yeşilada, olası bir iktidar değişiminde yaşanacakları şöyle özetledi: "CHP başa geldiğinde radikal tedbirler almak yerine halkı sevindirecek adımları ve para dağıtmayı seçecek. Bir yıl sonra da başı sıkışınca IMF’yi çağıracak. Tek fark bu olacak."

"CERAHATİ BOŞALTMAK İÇİN ACI ÇEKMEMİZ LAZIM"

Türkiye ekonomisinin ancak "acılı bir tedaviyle" düzelebileceğini vurgulayan Yeşilada, popülist vaatlerin hastalığı iyileştirmeyeceğini söyledi. Yeşilada, "O kadar hastayız ki önce acı çekmemiz lazım. İçimizdeki irini, cerahati boşalttıktan sonra ne yapabilirsek yapabiliriz. Ben özgürlükler ve nefes almak adına CHP iktidarını isterim ama ekonomi konusunda büyük başarı imza atacaklarını söyleyemem" diyerek sözlerini noktaladı.

CHP'Lİ KURMAYLARDAN TEPKİ GELDİ

Yeşilada'nın konuşmasının sosyal medyada etkileşim almasından sonra CHP kurmayları açıklamalarda bulundular. İlk tepki CHP'li Yalçın Karatepe'den geldi. Karatepe, Yeşilada'nın CHP'nin programını okumadığını iddia ederek şu açıklamayı yaptı:

"CHP’nin programını okumadığı belli. Merak bile etmemiş. Ayrıca, evet iktidarın yandaşlarına verdiği parayı kesip halk için kullanacağız. Bundan niye rahatsız olmuş anlamadım. Kaynak meselesini merak ediyorsa, etmesin. Bizim yönettiğimiz devletin kaynak sorunu olmaz! Sorun iktidar sahiplerinin yanlış ekonomi politikasından ve devlet imkanlarını kimden yana kullandıklarından kaynaklanıyor. IMF konusuna gelince: rüyasında anca görür. “Mesele Ekonomi” kanalına çıkıp anlatır mıyım… Onlar yazdıklarımı okusunlar."

'DEĞİŞİMİ NASIL SAĞLAYACAĞIMIZI ANLATMAK ŞART OLDU'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Güldem Atabay ise "Bu program ardından CHP Ekonomi Politikaları Başkanı olarak cevap hakkım doğdu" sözleriyle açıklama yayınladı. Atabay, "Bu program ardından CHP Ekonomi Politikaları Başkanı olarak cevap hakkım doğdu. Yapısal reformlar olarak neleri bizim nasıl yapacağımızı, IMF'e değil bir sene sonra hiç ihtiyaç duyulmayacak değişimi nasıl sağlayacağımızı anlatmak şart oldu" ifadelerini kullandı.