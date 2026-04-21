21 Nisan 2026 Salı
Teknoloji devi Apple'ın yeni CEO'su belli oldu: Tim Cook görevi bırakıyor

Teknoloji devi Apple'ın yeni CEO'su belli oldu: Tim Cook görevi bırakıyor

Apple, Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Tim Cook'un 1 Eylül 2026 itibarıyla şirketin yönetim kurulu başkanı olacağını, yerine de şirkette Donanım Mühendisliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev yapan John Ternus'un geçeceğini duyurdu.

Sinan Başhan Derleyen: Sinan Başhan
Apple'dan yapılan açıklamada, Tim Cook'un yönetim kurulu başkanı olacağı, yerine şirkette Donanım Mühendisliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev yapan John Ternus'un geçeceği ve bunun planlı bir geçiş olduğu bildirildi.

Apple'ın internet sitesinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, 1 Eylül 2026 itibarıyla Tim Cook'un yaklaşık 15 yıldır yürüttüğü görevinden ayrılacağı ve yönetim kurulu başkanı olacağı, yerine de Apple'da Donanım Mühendisliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı John Ternus'un CEO'luk görevine getirileceği ifade edildi.

Bu geçişin uzun süredir planlandığı aktarılan açıklamada, Cook'un bu süreçte dünya çapındaki politika yapıcılarla iletişim kurmak da dahil olmak üzere şirketin bazı yönlerine yardımcı olacağı belirtildi.

Cook'un 1998'de şirkete katıldığı, 2011'de CEO olduğu ve görev süresi boyunca yeni ürün kategorilerinin yanı sıra şirketin sağladığı birçok hizmetin hayata geçirilmesini denetlediği aktarıldı.

CEO'luk görevine getirilen John Ternus

Kaynak: AA
