OLAYLAR

MÖ 753 - Romulus ve Remus, Roma'yı kurdular.

1821 - Sadrazam Benderli Ali Paşa görevinden ayrıldı ve 30 Nisan'da idam edildi. Benderli Ali Paşa, Padişah emri ile idam edildiği bilinen son Sadrazamdı.

1408 - Karakoyunlular ile Timurlular arasında 21 Nisan'da Serrud Muharebesi oldu.

1920 - Mustafa Kemal Paşa, Meclis'in 23 Nisan 1920 günü açılacağını bildiren bir genelge yayımladı.

1930 - Columbus, Ohio'daki bir hapishanede çıkan yangında 320 kişi öldü.

1939 - Hatay, Türk Gümrük Tarifesi'ne dahil oldu.

1939 - Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde dünyanın en uzun beton anıtsal sütunu olan San Jacinto Anıtı'nın açılışı yapıldı.

1944 - Fransa'da kadınlar oy kullanma hakkını elde etti.

1952 - Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan anlaşmayla vize formaliteleri kaldırıldı.

1956 - Elvis Presley'nin Heartbreak Hotel isimli şarkısı, Billboard dergisinde 1 numaraya ulaşan ilk eseri oldu.

1957 - Muhsin Ertuğrul, İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın başına getirildi.

1960 - Brasília resmen Brezilya'nın başkenti oldu. Eski başkent Rio de Janeiro'ydu.

1964 - Rum Patriği Vekili Emilyanos ile Metropolit Canavaris, Türkiye aleyhine faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle sınır dışı edildi.

1964 - Yunanistan, Kıbrıs'taki askerî birliğini, Birleşmiş Milletler Barış Gücü emrine vermeyi kabul etti.

1967 - Yunanistan'da darbe yapıldı. Yorgo Papadopulos liderliğindeki "Albaylar Cuntası" yönetime el koydu, yedi yıl sürecek olan askeri rejim başladı.

1968 - Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Rusya, zor durumda kalan astronotları kurtarmak için bir antlaşma imzaladı.

1970 - Hutt River Vilayeti Prensliği, Avustralya'dan bağımsızlığını ilan etti.

1975 - Vietnam Savaşı: Güney Vietnam Devlet Başkanı Nguyen Van Thieu, Saygon'u terk etti.

1979 - İstanbul Boğazı'nda Rumen bandıralı Karpati şilebi ile demir yüklü Kemal Kefeli kosteri çarpıştı. Türk gemisi 17 mürettebatı ile battı, iki denizcinin cesedi bulundu, beş kişi kayboldu. Rumen şilebi kaçarken polis motoru tarafından yakalandı.

1987 - Sri Lanka'nın başkenti Colombo'da bomba yüklü bir araç infilak etti. 113 kişi öldü.

1994 - İlk Güneş dışı gezegenler, Polonyalı gökbilimci Alexander Wolszczan tarafından keşfedildi.

2003 - Irak'taki Saddam Hüseyin iktidarının yıkılmasından sonra Geçici Koalisyon Yönetimi 28 Haziran 2004'e kadar ülkeyi yönetti.

2004 - İsrail'de Mordehay Vanunu, 18 yıl sonra hapisten çıktı. 20 Kasım 2005'te yasa dışı olarak Filistin topraklarına girdiği ve tahliye koşullarını ihlal ettiği iddiasıyla yeniden tutuklandı. Fas kökenli fizikçi Vanunu, 1986'da İsrail'in gizli nükleer çalışmalarını belge ve fotoğraflarla ifşa etmişti.

2005 - TBMM Başkanlık Divanı, TBMM 85. Yıl Milli Egemenlik Onur Ödülü'nün Prof. Dr. Gazi Yaşargil'e verilmesini kararlaştırdı.

2008 - Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri, "Gece Şahini" olarak da anılan ve radara yakalanmayan uçak F-117 Nighthawk'ları hizmetten çıkardı.

2011 - Belarus'un başkenti Minsk'te, metro sistemindeki Oktyabrskaya istasyonunda gerçekleştirilen saldırıda 15 kişi öldü.

2014 - Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletine bağlı Flint kenti içme suyu kaynağını Flint Nehri olarak değiştirdi ve suda bulunan yüksek seviyedeki kurşun nedeniyle Flint su krizi başladı.

DOĞUMLAR

1488 - Ulrich von Hutten, Alman düşünür ve şair (ö. 1523)

1652 - Michel Rolle, Fransız matematikçi (ö. 1719)

1671 - John Law, İskoç ekonomist ve yazar (ö. 1729)

1774 - Jean-Baptiste Biot, Fransız fizikçi (ö. 1862)

1790 - Manuel Blanco Encalada, Şili'nin ilk Devlet Başkanı (ö. 1876)

1816 - Charlotte Brontë, İngiliz edebiyatçı (Jane Eyre adlı yapıtıyla ünlü) (ö. 1855)

1828 - Hippolyte Taine, Fransız tarihçi (ö. 1893)

1837 - Fredrik Bajer, Danimarkalı yazar, öğretmen, pasifist siyasetçi ve Nobel Barış Ödülü sahibi (ö. 1922)

1838 - John Muir, Etkili bir İskoç-Amerikalı, doğa bilimci, yazar, çevre filozofu, botanikçi, zoolog, buzulbilimci (ö. 1914)

1864 - Max Weber, Alman toplum bilimci (ö. 1920)

1882 - Percy Williams Bridgman, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1961)

1889 - Paul Karrer, İsviçreli organik kimyacı (ö. 1971)

1889 - Efrem Zimbalist, Rus keman virtüözü, besteci ve orkestra yönetmeni (ö. 1985)

1904 - Odilo Globocnik, Avusturyalı bir Nazi ve sonrasında bir SS lideri (ö. 1945)

1911 - Kemal Satır, Türk hekim ve siyasetçi (CHP'nin eski Genel Sekreterlerinden) (ö. 1991)

1913 - Sami Ayanoğlu, Türk tiyatro, sinema oyuncusu, yönetmen, senarist ve yapımcı (ö. 1971)

1913 - Şevket Rado, Türk gazeteci ve yazar (ö. 1988)

1915 - Anthony Quinn, Amerikalı sinema oyuncusu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi (ö. 2001)

1919 - Licio Gelli, İtalyan finansçı, mason ve suç örgütü lideri (ö. 2015)

1922 - Nazım Kıbrısî, Türk mutasavvıf ve Nakşibendi Tarikatı şeyhi (ö. 2014)

1922 - Valérie André, Fransız Direnişi gazisi, beyin cerrahı, havacı sınıfındaki rütbeli asker (ö. 2025)

1923 - Bahaeddin Ögel, Türk tarih profesörü (ö. 1989)

1926 - II. Elizabeth, İngiliz Milletler Topluluğu Başkanı ve İngiltere Kraliçesi (ö. 2022)

1928 - Andrew Walls, Britanyalı misyolog (ö. 2021)

1930 - Silvana Mangano, İtalyan film oyuncusu ve manken (ö. 1989)

1930 - Jack Taylor, İngiliz futbol hakemi (ö. 2012)

1931 - Gabriel de Broglie, Fransız tarihçi, siyasetçi ve akademisyen (ö. 2025)

1932 - Elaine May, Amerikalı komedyen, film yönetmeni, senarist, oyun yazarı ve oyuncu

1932 - Angela Mortimer, İngiliz tenisçi (ö. 2025)

1935 - Charles Grodin, Amerikalı aktör, komedyen, yazar ve eski televizyon sunucusu (ö. 2021)

1940 - Souleymane Cissé, Malili film yönetmeni, yapımcı ve senarist (ö. 2025)

1941 - Ryan O'Neal, Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 2023)

1943 - Philippe Séguin, Fransız siyasetçi (ö. 2010)

1947 - Barbara Park, Amerikalı yazar (ö. 2013)

1947 - Iggy Pop, Amerikalı müzisyen, şarkıcı, söz yazarı, baterist ve aktör

1948 - Faruk Şen, Türk akademisyen (ö. 2025)

1949 - Patti LuPone, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı

1951 - Tony Danza, Amerikalı sinema oyuncusu

1952 - Cheryl Gillan, Britanyalı siyasetçi (ö. 2021)

1954 - James Morrison, Amerikalı oyuncu

1955 - Murathan Mungan, Türk oyun yazarı ve şair

1955 - Kris Kelmi, Sovyet-Rus müzisyen ve besteci (ö. 2019)

1957 - Hervé Le Tellier, Fransız yazar

1958 - Andie MacDowell, Amerikalı oyuncu

1959 - Robert Smith, İngiliz gitarist ve vokalisttir

1959 - Ayşe Sucu, Türk gazeteci ve yazar

1961 - Ulvi Arı, Türk pantomim (mim) sanatçısı, oyuncu ve yazar

1963 - Behzat Uygur, Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu

1969 - Toby Stephens, İngiliz tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu

1971 - Nebil Sayın, Türk oyuncu

1975 - Olivia Magnani, İtalyan oyuncu ve şarkıcı

1977 - Miika Elomo, Fin profesyonel buz hokeyi oyuncusu ve antrenör (ö. 2025)

1979 - James McAvoy, İskoç aktör

1979 - Tobias Linderoth, İsveçli futbolcu

1983 - Marco Donadel, İtalyan futbolcu

1988 - Robert Patrick "Robbie" Amell, Kanadalı aktör

1989 - Nikki Cross, İskoç profesyonel güreşçi

1990 - Tunay Torun, Alman-Türk futbolcu

1991 - Frank Dillane, İngiliz oyuncu ve müzisyen

1991 - Buğra Özmüldür, Türk oyuncu

1992 - Botond Baráth, Macar milli futbolcu

1992 - Deng Linlin, Çinli jimnastikçi

1992 - Francisco Román Alarcón Suárez ya da kısaca Isco, İspanyol millî futbolcu

1993 - Bruno Gaspar, Portekizli futbolcu

1994 - Erten Ersu, Türk futbolcu

ÖLÜMLER

MÖ 43 - Aulus Hirtius, Jül Sezar'ın hemen ardından Roma konsülü (MÖ 90)

599 - Antakyalı I. Anastasius, Antakya Patriği

866 - Bardas, Bizans soylusu ve yüksek dereceli bakan

941 - Baykam, Abbâsî emiri ve naibi

1109 - Canterbury'li Anselmus, Tanrı'nın varlığına ilişkin ontolojik kanıtıyla tanınan Benedikten keşişi, filozof ve ilahiyatçı (d. 1033)

1142 - Pierre Abélard, Fransız yazar ve filozof (d. 1079)

1509 - VII. Henry, İngiltere Kralı (d. 1457)

1574 - I. Cosimo, Medici Hanedanının Floransa Dükalığın II. Dükü ve Toskana Büyük Dükalığının ise I. Büyük Dükü (d. 1519)

1591 - Sen no Rikyū, bir Japon çay ustası (d. 1522)

1699 - Jean Racine, Fransız şair ve oyun yazarı (d. 1639)

1736 - Savoy Prensi Eugen, Avusturyalı general (d. 1663)

1793 - John Michell, İngiliz doğa filozofu ve papaz (d. 1724)

1825 - Johann Friedrich Pfaff, Alman matematikçi (d. 1765)

1866 - Jane Welsh Carlyle, İskoç yazar (d. 1801)

1910 - Mark Twain, Amerikalı roman ve mizah yazarı (d. 1835)

1918 - Manfred von Richthofen (Kızıl Baron), Alman pilot (d. 1892)

1938 - Muhammed İkbal, Pakistanlı şair (d. 1877)

1945 - Walter Model, Alman mareşal (d. 1891)

1946 - John Maynard Keynes, İngiliz ekonomist (d. 1883)

1952 - Stafford Cripps, İngiliz İşçi Partisi politikacısı, avukatı ve diplomatı (d. 1889)

1965 - Edward Victor Appleton, İngiliz fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1892)

1966 - Josef Dietrich, Alman Waffen-SS generali (d. 1892)

1971 - François Duvalier, Haiti Devlet Başkanı (d. 1907)

1973 - Kemal Tahir, Türk yazar (d. 1910)

1980 - Aleksandr Oparin, Sovyet biyokimyacı (d. 1894)

1980 - Sohrab Sepehri, İranlı modern şair ve ressam (d. 1928)

1985 - Tancredo de Almeida Neves, Brezilyalı siyasetçi (d. 1910)

1996 - Cahar Dudayev, Çeçen komutan (d. 1944)

1998 - Jean-François Lyotard, Fransız filozof (d. 1924)

2003 - Nina Simone, Amerikalı şarkıcı, piyanist ve insan hakları savunucusu (d. 1933)

2006 - Telê Santana, Brezilyalı futbolcu ve teknik direktör (d. 1931)

2010 - Juan Antonio Samaranch, İspanyol spor adamı (d. 1920)

2011 - Harold Garfinkel, Amerikalı sosyolog ve filozof (d. 1917)

2011 - Sofía Silva Inserri, Venezuelalı manken (d. 1929)

2013 - Chrissy Amphlett, Avustralyalı şarkıcı (d. 1959)

2015 - John Moshoeu, Güney Afrikalı futbolcu (d. 1965)

2016 - Prince, Amerikalı müzisyen (d. 1958)

2017 - Enrico Medioli, İtalyan senarist (d. 1925)

2018 - Verne Troyer, Amerikalı oyuncu, komedyen ve dublör sanatçısı (d. 1969)

2019 - Hannelore Elsner, Alman oyuncu ve moda tasarımcısı (d. 1942)

2019 - Steven Golin, Amerikalı film ve televizyon yapımcısı (d. 1955)

2019 - Ken Kercheval, Amerikalı oyuncu (d. 1935)

2020 - Abdürrahim El-Keib, Libyalı politikacı (d. 1950)

2020 - Donald Kennedy, Amerikalı bilim insanı, gazeteci, bürokrat ve akademisyen (d. 1931)

2020 - Teruyuki Okazaki, Japon karateci (d. 1931)

2020 - Jacques Pellen, Fransız caz gitaristi (d. 1957)

2020 - Laisenia Qarase, Fijili siyasetçi (d. 1941)

2020 - Florian Schneider-Esleben, Alman elektronik dans müziği sanatçısı ve pop şarkıcısı (d. 1947)

2021 - Mercedes Colás de Meroño, Arjantinli isnan hakları aktivisti (d. 1925)

2021 - Myriam Colombi, Fransız tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1940)

2021 - Thomas Fritsch, Almana aktör ve seslendirme sanatçısı (d. 1944)

2021 - Marian Kosiński, Polonyalı profesyonel futbolcu ve teknik direktör (d. 1945)

2021 - Lea Dali Lion, Eston şarkıcı, müzisyen ve söz yazarı (d. 1974)

2021 - Joe Long, Amerikalı müzisyen (d. 1932)

2021 - Annie Steiner, Cezayirli aktivist (d. 1928)

2022 - Renate Holm, Alman-Avusturyalı aktris ve opera sanatçısı (d. 1931)

2022 - Aydın İlter, Türk asker (d. 1930)

2022 - Mwai Kibaki, Kenya Cumhuriyeti'nin üçüncü devlet başkanı (d. 1931)

2022 - Jacques Perrin, Fransız aktör, film yapımcısı ve yönetmeni (d. 1941)

2022 - Cynthia Plaster Caster, Amerikalı heykeltıraş (d. 1947)

2023 - Trilochan Kanungo, Hint siyasetçi (d. 1940)

2025 - Franciscus (Jorge Mario Bergoglio), Papa (d. 1936)[1]