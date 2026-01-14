Yerli İHA/SİHA üreticisi Baykar’ın satın aldığı İtalyan havacılık şirketi Piaggio, dünyaca ünlü P180 uçağının üretimine yoğunlaştı. Baykar Genel Müdürü ve Piaggio Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, şirketin YouTube kanalında yayınlanan röportajında yeni planlarını anlattı. Bayraktar İtalyan şirketin satın alınmasının stratejik bir yatırım olduğunu söyledi. Bayraktar, İtalya’da P180 uçaklarının yanı sıra Baykar’ın SİHA’larının da üretileceğini söyledi.

Bayraktar, ABD pazarına yoğunlaşacaklarını belirterek “Şu an yılda yaklaşık 4-5 uçak üretiliyor. Ancak önümüzdeki yıl bu sayı artacak ve üretimi yılda 25–30 seviyesine çıkaracağız” dedi.

P180’nin dünyanın en hızlı turboprop uçağı olduğunu belirten Bayraktar, “P180'in yeni modelini Avanti NX olarak adlandırdık. Yani Avanti NX tüm güncellemelerle gelecek” dedi.

Uçağın pazardaki payını artırmayı hedeflediklerini dile getiren Bayraktar, “Piaggio'nun satın alınmasından önce bu uçakla bir uçuş yapmıştım ve gerçekten uçağa âşık oldum” dedi.

Bayraktar müşteri hizmetlerine ciddi yatırımlar yapacağını belirterek, yaklaşık bir yıl içinde lojistik merkezi kurmayı hedeflediklerini vurguladı.