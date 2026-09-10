Yerel bitkisel içecekten içen onlarca kişi öldü: Tüketimi anında durduruldu

Sağlık ekipleri, içecekten alınan numunelerin laboratuvar incelemesine tabi tutulduğunu ve toksikolojik analizlerin sürdüğünü ifade etti. Yetkililer, hayatını kaybeden 24 kişinin kesin ölüm sebebinin ve içeceğin hangi toksik maddeyi barındırdığının raporların tamamlanmasıyla beraber kamuoyuna duyurulacağını ifade etti.