Yerel yöntemlerle hazırlanan ‘bitkisel içeceği’ içen onlarca kişi, bir süre sonra fenalaştı. Yakınanlarının müdahalesiyle hastaneye kaldırılan hastanelere kaldırılan 24 kişi hayatını kaybetti.
Yerel bitkisel içecekten içen onlarca kişi öldü: Tüketimi anında durduruldu
Yerel yöntemlerle yapılan ‘bitkisel içeceği’ tüketen onlarca kişi, fenalaşarak hastanelere kaldırıldı. İçeceği tükettiği öğrenilen 24 kişi hayatını kaybetti.Kaynak: Haber Merkezi
BENZER ÜRÜNLERİN SATIŞI VE TÜKETİMİ DURDURULDU
Bölge genelinde benzer ürünlerin satışı ve tüketimi geçici olarak durdurulurken, ölümlerin kesin sebebinin tespiti için soruşturma başlatıldı.
Can kayıplarına sebep olan olayın Nijerya’nın güneybatısında yer alan Ondo eyaletinde meydana geldiği ifade edildi.
Yetkililer, zehirlenme vakalarının eyalete bağlı Araromi Obu ve Odigbo kentlerinde yoğunlaştığını açıkladı. Olaydan sonra eyaletteki tüm sağlık birimleri inceleme ve tedavi süreçleri için alarma geçirildi.
Ondo Polis Komiseri Felix Ohagwu, can kayıplarından sonra adli ve idari inceleme başlatıldığını duyurdu. Ohagwu, soruşturmanın eyalet hükümeti, Sağlık Bakanlığı ve yerel sağlık kuruluşlarıyla koordinasyon halinde yürütüldüğünü ifade etti. Çalışmalar kapsamında ürünün üretim koşulları, dağıtım ağı ve hijyen standartları inceleme altına alındı.
Sağlık ekipleri, içecekten alınan numunelerin laboratuvar incelemesine tabi tutulduğunu ve toksikolojik analizlerin sürdüğünü ifade etti. Yetkililer, hayatını kaybeden 24 kişinin kesin ölüm sebebinin ve içeceğin hangi toksik maddeyi barındırdığının raporların tamamlanmasıyla beraber kamuoyuna duyurulacağını ifade etti.