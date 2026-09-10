Yeniçağ Gazetesi
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Yerel bitkisel içecekten içen onlarca kişi öldü: Tüketimi anında durduruldu

Yerel yöntemlerle yapılan ‘bitkisel içeceği’ tüketen onlarca kişi, fenalaşarak hastanelere kaldırıldı. İçeceği tükettiği öğrenilen 24 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Haber Merkezi
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Yerel bitkisel içecekten içen onlarca kişi öldü: Tüketimi anında durduruldu - Resim: 1

Yerel yöntemlerle hazırlanan ‘bitkisel içeceği’ içen onlarca kişi, bir süre sonra fenalaştı. Yakınanlarının müdahalesiyle hastaneye kaldırılan hastanelere kaldırılan 24 kişi hayatını kaybetti.

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Yerel bitkisel içecekten içen onlarca kişi öldü: Tüketimi anında durduruldu - Resim: 2

BENZER ÜRÜNLERİN SATIŞI VE TÜKETİMİ DURDURULDU

Bölge genelinde benzer ürünlerin satışı ve tüketimi geçici olarak durdurulurken, ölümlerin kesin sebebinin tespiti için soruşturma başlatıldı.

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Yerel bitkisel içecekten içen onlarca kişi öldü: Tüketimi anında durduruldu - Resim: 3

Can kayıplarına sebep olan olayın Nijerya’nın güneybatısında yer alan Ondo eyaletinde meydana geldiği ifade edildi.

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Yerel bitkisel içecekten içen onlarca kişi öldü: Tüketimi anında durduruldu - Resim: 4

Yetkililer, zehirlenme vakalarının eyalete bağlı Araromi Obu ve Odigbo kentlerinde yoğunlaştığını açıkladı. Olaydan sonra eyaletteki tüm sağlık birimleri inceleme ve tedavi süreçleri için alarma geçirildi.

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Yerel bitkisel içecekten içen onlarca kişi öldü: Tüketimi anında durduruldu - Resim: 5

Ondo Polis Komiseri Felix Ohagwu, can kayıplarından sonra adli ve idari inceleme başlatıldığını duyurdu. Ohagwu, soruşturmanın eyalet hükümeti, Sağlık Bakanlığı ve yerel sağlık kuruluşlarıyla koordinasyon halinde yürütüldüğünü ifade etti. Çalışmalar kapsamında ürünün üretim koşulları, dağıtım ağı ve hijyen standartları inceleme altına alındı.

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Yerel bitkisel içecekten içen onlarca kişi öldü: Tüketimi anında durduruldu - Resim: 6

Sağlık ekipleri, içecekten alınan numunelerin laboratuvar incelemesine tabi tutulduğunu ve toksikolojik analizlerin sürdüğünü ifade etti. Yetkililer, hayatını kaybeden 24 kişinin kesin ölüm sebebinin ve içeceğin hangi toksik maddeyi barındırdığının raporların tamamlanmasıyla beraber kamuoyuna duyurulacağını ifade etti.

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