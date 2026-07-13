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Vatandaşın satın alma gücü dibe vurup, pahalılıktan gıdaya ulaşmakta zorlanınca, bu durumun kendisini de kıskaca aldığını gören Muğla’daki pazarcı esnafı çözüm yolunu kredi kartına taksit uygulamakta buldu.



ESNAFI DA DOMİNO ETKİSİYLE VURDU

Enflasyonla mücadele programının vatandaşın satın alma gücünü Türkiye’nin her ilinde her pazarında dibe vurdurması domino etkisiyle, esnafı da kıskaca alınca pazarcılar çözüm yolları aramaya başladı. Marketlerin dahi tanımadığı fırsatı tanıyarak, alışverişlerin düşmesi dolayısıyla, sebze-meyveye kredi kartıyla 5 taksitle satış başlattı. Vatandaş harcamalarını kısmakta veya pazarın son saatlerini bekleyerek

daha uygun fiyatlı çürük/ezik ürünleri almaya yönelince, Ege’nin en zengin şehirlerinden Muğla’da bile satışlar dibe vurdu.

ESKİDEN TAKSİT BEYAZ EŞYAYA YAPILIRDI

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından Muğla’nın Datça Pazarı’nda çekilen “Kredi Kartına 5 Taksit Sebze Meyve” yazılı pankarta dikkati çekerek, “Tek bir kare, ekonominin geldiği noktayı anlatmaya yetiyor: ‘Sebze ve meyveye 5 taksit.’ Eskiden taksit, televizyona, buzdolabına, otomobile yapılırdı. Bugün ise vatandaş, sofrasına koyacağı sebze ve meyveyi bile kredi kartına taksitle almak zorunda bırakılıyor” dedi. Pazardaki pahalılık, tarladan tezgaha kadar tedarik zincirindeki adaletsizlikler nedeniyle tüketicilerin kiradan sonraki en büyük sorunu.

TEMEL GIDAYA BİLE BORÇLANDILAR

Mevsimsel hasat bolluğu bazı dönemlerde fiyatları düşürse de, pazar sepeti gıda enflasyonu yükünü yansıtmakta. Domates 50-120 TL, kiraz 50-150 TL, mevsim sebzelerinden taze fasulye 100-120 TL, patlıcan 40- 50 TL seviyelerinde satılıyor. CHP’li Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından, Muğla’daki fotoğrafı paylaşarak “Birileri ‘ekonomi uçuyor’ masalları anlatırken, milyonlarca insan en temel gıda ihtiyacını bile borçlanarak karşılıyor. Bu tablo ne başarı hikâyesidir ne de normaldir. Bu, yoksullaştırılan bir halkın fotoğrafıdır. Bu utanç Saray’ın”diye yazdı.

FİYATLAR UÇUNCA 6 AYDIR 1 VE 5 KURUŞLUK TEDAVÜLE GİRMEDİ

Türkiye’de bu yılın ilk 6 ayında vatandaşların cebine 434 milyon 615 bin 500 liralık madeni para girdi. En çok üretilen madeni para 1 lira olurken, 5 kuruş ve 1 kuruş hiç basılmadı. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, bu yılın ocak-haziran döneminde toplam 169 milyon 960 bin adet madeni para tedavüle sunuldu.