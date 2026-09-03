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Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Akaryakıt fiyatları aldı başını gidiyor. arabası olanlar artık kontağı bile açmaya korkar hale geldi. buna bir de fahiş köprü ve otoyol ücretleri eklenince, tatil ya da memleket ziyaretleri bütçe engeliyle karşı karşıya kaldı.

DEPOYU DOLDURMAK ZOR

Türkiye'de seyahat emekli için, asgari ücretli için işin içinden çıkılmaz hal aldı. Orta sınıf bir araç, 480 kilometre olan İstanbul-İzmir arasında ortalama 34 litre benzin yakıyor. Bu da 2 bin 557 lira civarında. Araç dizelse bu 29 litreyi buluyor. Bunun parasal karşılığı ise 2 bin 335 lira. Bu da sadece gidiş. Bunun bir de dönüşü ve şehirde gezmesi var. Bir anda vatandaşın cebinden çıkan para 6 bin lirayı aşıyor. Burası yakın mesafe, eğer yolunuz uzak şehirlere düşerse o zaman bunu 4’le 5’le çarpmak gerekiyor. Bir de buna eklenecek fahiş otoyol ve köprü ücretleri var.

YÜZDE 57 ZAM YAPILDI

Köprü ve otoyol geçiş ücretlerini değerlendiren YENİ Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç de “Net asgari ücret bir yılda yüzde 27 arttı. Buna karşılık 2025 yılında otomobiller için 590 lira olan Ankara–Niğde Otoyolu bugün 925 lira. Bir yıllık artış yüzde 56,8. Osmangazi Köprüsü’nde otomobil geçişi 2025’te 795 liraydı, bugün bin 170 lira. 1915 Çanakkale Köprüsü’nde de 795 liradan bin 170 liraya çıkıldı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ise 80 liradan 110 liraya yükseldi, buradaki artış da yüzde 37,5. Vatandaşın maaşına yüzde 27, yola yüzde 47, yüzde 57 zam yapılıyor” dedi.

CİDDİ BÜTÇE MESELESİ

Aşkın Genç, geçiş ücretlerinin vatandaşın seyahat özgürlüğünü de doğrudan etkilediğini ifade ederek, “Bugün bir otomobil İstanbul–İzmir Otoyolu’nun tamamını kullandığında Osmangazi Köprüsü dahil tek yönde 2 bin 525 lira ödüyor. Gidiş-dönüş sadece otoyol ve köprü ücreti 5 bin 50 lira. Daha deposuna bir litre yakıt koymadık. Yemeği, diğer masrafları yok. Dört kişilik bir ailenin kendi otomobiliyle memleketine, akrabasına veya tatile gitmesi bile ciddi bir bütçe meselesi haline gelmiş durumda” değerlendirmesini yaptı.