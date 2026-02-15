Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

VATANDAŞIN FİLESİ YÜZDE 50 KÜÇÜLDÜ

Gıdadaki fiyat artışları TÜİK’in rakamlarını yalanlıyor. Enflasyon yüzde 50. Asgari ücretliye yapılan zam yüzde 27, emekli maaşına yüzde 12,75 zam. CHP’li Öztürk, Ramazan alışverişine çıktı: Geçen yıl 3 bin 954 lira tutan alışveriş bu yıl 5 bin 919 liraya yükseldi.

TEMEL GIDADA ARTIŞ YÜZDE 49,70

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, geçtiğimiz yıl Ramazan ayı öncesi Bursa’da bir zincir markette yaptığı alışveriş ile bu yıl yaptığı alışverişi karşılaştırdı. Öztürk’ün alışveriş sepetinde kıyma, hurma, zeytin, peynir, yağ çeşitleri, makarna, bakliyat, un ve şeker gibi temel gıda ürünleri yer aldı. Öztürk, temel gıda ürünleri fiyatındaki artışın yüzde 49,70 olduğunu söyledi.

BU SENE DE PASTIRMA ALAMADIK

Geçen sene bin 700 lira civarında olan pastırmanın 3 bin 500 liraya yükseldiğini ifade eden CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, “Bu senede pastırma alamadık. Enflasyon yüzde 50. Vatandaşa yapılan zam yüzde 27. Emekliye yapılan zam ortada. Memura yapılan zam ise bunların çok daha altında. Diyorum ki TÜİK gel beraber alışveriş yapalım” dedi.

ÖZTÜRK’TEN ŞİMŞEK’E ÇAĞRI

Öztürk, Ocak ayındaki yüksek enflasyonu hava durumuna bağlayan Bakan Mehmet Şimşek’e çağrıda bulunarak “Bir kez daha buradan söylüyorum. Ocak ayında ne bekliyordunuz? Karın yağmamasını mı? Yağmurun yağmamasını mı? Şimdi de Ramazan ayında, şubat ayının enflasyonu yüksek çıktığında sakın ‘Ramazan olduğunu dikkate almadık, atladık’ demeyin” dedi.