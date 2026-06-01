Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

“Tarım olmadan gelecek olmaz” denilerek tüm dünyada tarıma destekler artırılırken, ülkemizde çiftçi kaderine terk edildi. Maliyetler altında ezilen üretici tarlasını ekmeyi bırakıyor, çarşı-pazarda fiyatlar uçuyor

++++++++++++++++

ÇİFTÇİ ÇIKMAZA SÜRÜKLENDİ

Türkiye’de yükselen üretim maliyetleri ve akaryakıta peş peşe gelen zamlar tarım sektöründe alarm zillerini çaldırıyor. Özellikle savaşın küresel enerji piyasalarına etkisiyle birlikte mazot fiyatlarının hızla yükselmesi, zaten zor şartlar altında üretim yapan çiftçiyi çıkmaza sürükledi. Gübre fiyatlarındaki tarihi artış da eklenince üreticinin yükü katlandı. Bunun sonucu çiftçi tarımdan çekiliyor. Bu da çarşı pazarda meyve ve sebze fiyatlarını fırlatıyor.

MALİYETLERİ KARŞILAMIYOR

Konya Ereğli’de çiftçilik yapan Ergün Akpınar, “Günden güne çiftçilik zorlaşıyor. Türkiye’de tarım bitme noktasına geliyor. Bir çuval DAP gübresinin fiyatı 2 bin 250 liraya çıktı. Bir tarlaya yaklaşık 25 çuval gübre kullanılıyor. Bu da sadece gübre için 56 bin 250 lira maliyet anlamına geliyor. Mısır ekiminde ise 1 dekara yaklaşık 10 litre mazot gidiyor. Mazotun litre fiyatı 68,25 lira. 20 dekarlık bir tarla ekerseniz sadece mazot maliyeti 13 bin 650 lirayı buluyor” dedi.

TÜKETİCİYİ DE VURURSUNUZ

Çiftçi Ferruh Pıtır ise üreticinin emeğinin karşılığını alamadığını söyledi. Çiftçinin tüm yükü sırtlandığını ifade eden Pıtır, “Her türlü zorluğu, çileyi biz çekiyoruz ama kazancı aracılar elde ediyor. Devletin bu düzensizliğe müdahale etmesi gerekiyor. Çiftçiye verilen ekim ve mazot destekleri artırılmazsa birçok üretici tarladan çekilmek zorunda kalacak” diye konuştu. Uzmanlar da “Çiftçiyi desteklemezseniz, tüketiciyi de vurursunuz” diyor.