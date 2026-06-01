Esenlerde gece saatlerinde başlayan yangın çevredeki binalara sıçradı.

Atışalanı Mahallesi Gaye Sokak'ta içinde iplik rulosu ve hurda eşyaların bulunduğu depoda saat 00.00 sıralarında yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, deponun bitişiğindeki 3 binanın dış cephesine ve bir çatıya sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında depo kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı binaların dış cephesi ve çatı da hasar oluştu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.