Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Gazetemizi okumak için tıklayınız...

Su dağıtımında bile partizanlık yapıldı!

İçme suyu sorunu yaşayan Milas–Bodrum hattına Akköprü Barajı’ndan istenen su talebi reddedildi. AKP’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ise Muğlaların istediği suyun 5 katı tarımsal sulamada kullanılsın diye tahsis edildi

AYRIMCILIKTA SON NOKTA

Muhalefet partilerinin kazandığı belediyelerin taleplerinde nazlanan iktidar, önceliği kendi belediyelerden yana kullanıyor. Metro yapımından, yol yapımına varan ayrımcılığa içme suyu da eklendi. CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Devlet Su İşleri’nin (DSİ), Dalaman Çayı üzerindeki Akköprü Barajı’ndan Milas–Bodrum hattı için yıllık 50 milyon metreküp içme suyu talebini reddettiğini belirterek, bir insan hakları sorunu yaşandığını vurguladı.

SU ÖNCELİKLİ BİR HAKTIR

Özcan, “Aynı DSİ, barajdan Aydın’a 220 milyon metreküp tarımsal sulama suyu tahsis etti. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı’nın AKP’ye geçmesinden ödüllerinden biri Muğlalıların hukukunun çiğnenmesi olmuştur. Bugün bize deniyor ki ‘HES’ler, özelleştirmeler, balık çiftlikleri ve şirket karı Muğlalıların susuz kalma riskinden daha önceliklidir’. Biz bunu kabul etmiyoruz çünkü su yaşam hakkıdır. Hakkımız için mücadele edeceğiz” diye konuştu.

SİYASİ AYRIMCILIK VAR

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na “Suya erişim hakkında siyasi görüş temelinde ayrımcılık yapılamaz” diyerek başvuru yapan CHP Milletvekili Mahmut Tanal da “İdarenin kamu gücünü siyasi tercihlere göre kullanması, hukuk devleti ilkesini ortadan kaldırır” dedi. Dilekçesinde Anayasa ve kanun maddelerini hatırlatan Tanal, içme suyuna erişimin engellenmesinin temel hak ve özgürlüklerin ihlali anlamına geldiğini belirtti ve “Yaşamsal bir hak reddedilirken ikincil nitelikteki bir kullanımın devam ettirilmesi, açık bir öncelik ihlalidir” ifadelerini kullandı.