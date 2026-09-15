Kaynak: Haber Merkezi

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Yüz binlerce çocuk için okul zili çalmadı çünkü 100 çocuktan 15’i çalışmak zorunda bırakılıyor. 392 bin 887 çocuk da MESEM’de ucuz işçi durumunda. Her 3 çocuktan biri yoksul. Bu rakam 6 milyon 708 bini buluyor.

FABRİKADA, TARLADALAR

DİSK, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde çocuk işçiliğine ilişkin hazırladığı raporu açıkladı. Burada konuşan DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Milyonlarca çocuğumuz çantasını sırtına taktı, okulunun yolunu tuttu. Ama bu ülkede yüz binlerce çocuk için bugün okul zili çalmadı. Onlar fabrikaların, atölyelerin, sanayi sitelerinin, tarlaların yolunu tuttu. Arkadaşları sınıflarına girerken onlar işbaşı yaptı. Arkadaşları defterlerini, kitaplarını açarken onlar makinelerin başına geçti, şalteri kaldırdı, kepengi açtı” dedi.

HANE HALKINA KATKI İÇİN

Çerkezoğlu, “Her üç çocuktan biri yoksuldur. 2025 yılı itibarıyla 6 milyon 708 bin çocuğumuz yoksulluk içinde yaşamaktadır. Çocukların yüzde 36,8’i ise yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altındadır. Türkiye’de her 100 çocuktan 15’i çalışmak zorunda bırakılıyor. Çocuklar hane ekonomisine katkı zorunluluğuyla çalışmak zorunda kalıyor. Çalışan çocukların yüzde 70’i ise aynı zamanda ev işlerinde de çalışıyor. Kız çocuklarında ev içindeki görünmeyen emek yükü çok daha ağırdır” ifadelerini kullandı.

OKULDAN KOPUYORLAR

Özellikle lise çağındaki çocukların eğitimden kopuşuna değinen Çerkezoğlu şunları kaydetti: 14-17 yaş arasındaki çocuklarda okullaşma son eğitim yılında 8,1 puan geriledi. Okula gitmeyen çocuklar ne yaptı? Bunun yanıtını çocuk istihdamındaki ürkütücü artışta görüyoruz. 392 bin 887 çocuk MESEM’de. Biz mesleki eğitime karşı değiliz. Tam tersine her çocuğun nitelikli mesleki eğitim alma hakkı vardır. Ama çocukları ucuz işgücüne dönüştürmek başka şeydir. Bu ülkenin çocukları fabrikalarda çalışırken ölmesin.