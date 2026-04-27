Ekonomik kriz altında, düşük maaşla bunalıma giren vatandaşın, “Canın bir şey istiyor, gidip alamıyorsun. 200 lira, 300 lira. O da sende yok” sözleri arasında Türkiye, Sefalet Endeksi’nde 178 ülke arasında ilk üçe girdi

ENFLASYON, İŞSİZLİK, FAİZ

ABD’li ekonomist Steve Hanke tarafından hazırlanan 2025 Sefalet Endeksi’nde Türkiye dünya genelinde üçüncü sıraya yerleşti. Türkiye, enflasyon, işsizlik ve faiz oranlarıyla hesaplanan Sefalet Endeksi’nde zirveye oynuyor. 178 ülkeden oluşan liste; Venezuela, Sudan, Türkiye, İran ve Arjantin diye sıralanıyor. Hanke, “Türkiye’de bu yükselişin başlıca nedeni; yüzde 56,7’lik banka kredi faiz oranı, agresif sıkılaştırma döngüsüne girilmesi, kredi faizlerinin çok yüksek olması, enflasyonun yüksek seviyede kalmaya devam etmesi ve işsizlik oranındaki artış” dedi.

BÖYLE HAYAT MI OLUR!

Sefalet Endeksi’nde üst sıralara tırmanırken, sokaktaki manzara da bunun nedenini ortaya koyuyor. Adana'da yaşlılık aylığı alan bir vatandaş, "Pazara varıyorsun, iki kilo bir şey almak istiyorsun ama alamadan geri dönüyorsun. Bir ekmek alıyorsun, azıcık öğlen yiyorsun, gerisini akşam yiyorsun. Hayatın bir tadı yok. Bir şey istiyor canın, gidip alamıyorsun. 200 lira, 300 lira. O da sende yok. Elin adamı etini yiyor, kebabını yiyor, kokutuyor, ayranını içiyor, bizi görmüyor. Göremiyoruz ki, biz de kokluyoruz. Böyle hayat mı olur” ifadelerini kullandı.

DÜŞÜLEN DURUM VAHİM

Yaşlılık maaşı alan Kemal Kılınç adlı vatandaş ise, "Anjiyo oldum, doktor dedi ki bana 'Yağlı yemeyeceksin, tuzlu yemeyeceksin, kırmızı et yemeyeceksin, yumurta yemeyeceksin, marketten şarküteri ürünleri yemeyeceksin', ne bileyim hepsini saydı. 'Vallahi hocam sen bunları benim sağlığım için söylüyorsun güzel de, normal yemeği bulamıyoruz biz. Her şey normal, kolesterol sıfır diyorsun. Ben kolesterolü yükseltmek için yemek zorundayım. Ot mu yiyeyim?' deyince güldü. Şu memleketin bu duruma düşmesine gerçekten üzülüyorum" diye konuştu.