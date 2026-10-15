Kaynak: Haber Merkezi

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Muhalefet, komisyonda fon görüşmelerinin başladığı ve İmamoğlu’nun ilk kez savunma yaptığı gün Halk TV’nin

yayınının durdurulup, kayyum atanmasını manidar olarak nitelendirerek, ‘Ülkedeki krizi unutturma hamlesi’ dedi.

BİNADA ARAMA YAPILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Cafer Mahiroğlu hakkında ‘rüşvet’, ‘ihaleye fesat karıştırma’ ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında; 17 gözaltı kararı verildi. Dün şafak vakti eş zamanlı düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken, Halk TV’ye ve Mahiroğlu’nun ilişkili olduğu diğer şirketlere TMSF kayyum olarak atandı. Halk TV binasına giren polis ekipleri, yayını durdurdu ve binada arama yaptı.

MAHİROĞLU’NDAN TEPKİ

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, sosyal medya hesabından videolu bir açıklama yayınladı. Mahiroğlu, “Hakkımda MASAK raporları dayanak gösterilerek ortaya atılan tüm iddialar asılsızdır. Yargının bir silah olarak kullanılması Türkiye’ye verilen en büyük zarardır. Bu saldırı sadece bana yönelik olmadı. 7 aile bireyimi de gözaltına aldılar. En çok zoruma giden şu oldu: Sivas’ın Gürün ilçesinde 70 yaşındaki ağabeyimin evine gidip onu gözaltına aldılar” dedi.

DÜNYA BASININDA MANŞET

Yaşananlar tepki gösteren muhalefet partileri, operasyonun fon tartışmalarının yaşandığı, Ekrem İmamoğlu’nun savunma yaptığı güne denk düşmesine dikkat çekerek, “Ülkede yaşanan krizi unutturma hamlesi” olarak nitelendirdi. BBC, Reuters, Bloomberg, AFP ve Associated Press başta olmak üzere

dünyanın önde gelen haber kuruluşları gelişmeyi “acil” koduyla duyururken; haberi, “Operasyonun İmamoğlu’nun savunması öncesi olması manidar” ifadeleriyle yayımladı.

DEVLET, HIRSIZIN KAPISINA SADAKA KUTUSUYLA GİTMEZ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Halk TV’ye kayyum atanmasına ilişkin, “Siyasi partiye kayyum, medyaya kayyum. Türk demokrasisi darbeler gördü ama bu kadarına şahit olmadı” dedi. Dervişoğlu, fon skandalıyla ilgili de “Çalama yakalanma, yakalanırsan da iade et kurtul, öyle mi? Devlet, hırsızın kapısına sadaka kutusuyla gitmez. Cezai şartlarını yerine getirir. Yoksa bunun adı hukuk değil, aklanma borsaları olur” ifadelerini kulandı.

Dervişoğlu, şunları söyledi:

İlk günlerde ‘Bu soygun kime giderse gitsin gereği yapılacak’ diyenler yavaş yavaş, ‘Dış güçlerin oyunu, FETÖ’nün kumpası’ gibi laflara başladılar. FETÖ mü atamış SPK’yı, BDDK’yı? O fon şirketlerine çalışma iznini dış güçler mi vermiş?

KOMİSYONDA BANTLI PROTESTO

YENİ Partili mi letvekileri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Halk TV’ye kayyum atanması kararını, siyah kurdelelerle gözlerini ve ağızlarını kapatarak protesto etti. YENİ Partililer, yaşananları “milletin haber alma hakkına, demokrasiye vurulmuş büyük bir darbe” olarak yorumladı.