Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Sağlık hizmet binaları, hastane, sağlık ocağı binaları ve onların arazileri özelleştirilecek. Kamunun ücretsiz olarak işlettiği İstanbul TEM Otoyolu’nun da sırada olduğu belirtiliyor. Bu gerçekleşirse burayı kullanan para ödeyecek

LİSTESİ YAYIMLANDI

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 32 ilde Hazine’ye kayıtlı çok sayıda taşınmazı özelleştirme kapsamına aldı. Özelleştirme listesinde pek çok Sağlık Bakanlığı hizmet binası ve hastane, sağlık ocağı arazisi de bulunuyor. İstanbul’da Şişli İlçe Sağlık Müdürlüğü Binası, Şişli İlçe Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası ve Nişantaşı Aile Sağlığı Merkezi ile Pendik Devlet Hastanesi, Ankara’da ise Sağlık Bakanlığı Ek Hizmet Binası, Topraklık Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Eskişehir’de ise Yunusemre Devlet Hastanesi İki Eylül Polikliniği, İl Sağlık Müdürlüğü Binası, Uçucu Sağlığı Eğitim Araştırma Merkezi özelleştirilecek sağlık birimleri listesinde yer alıyor.

AÇIKLAMALARDAKİ ÇELİŞKİ

CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, özelleştirme listesinde doğrudan hastaneler, sağlık tesisleri, ASM’ler, dispanserler ve lojmanların yer aldığını belirterek, iktidarın bu alanlar için daha önce "yeni hastane yapılacak" açıklamasında bulunduğunu vurguladı. Arslan, "Bir yandan hastane vaadi veriliyor, diğer yandan aynı alanlar özelleştiriliyor. Bu açık bir çelişkidir" dedi. Türkiye'de 1984–2025 arasında toplam 72 milyar dolarlık özelleştirme yapıldığını kaydeden Arslan, bunun 63 milyar dolarının AKP iktidarında gerçekleştiğini söyledi. Arslan, "Bu bir ekonomi politikası değil; kamunun elinde kalan son varlıkların da elden çıkarılmasıdır" dedi.

İSTANBUL 2. ÇEVRE YOLU

CHP’li Deniz Yavuzyılmaz da ücretsiz olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçen, O-2 No’lu, İstanbul 2. Çevre Yolunun özelleştirilmesinin planlandığını tespit ettiklerini belirtti. Yavuzyılmaz, Mahmutbey’den başlayıp Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden Anadolu Yakası’nda Çamlıca’ya uzanan hattın ücretlendirilmesi halinde hafif araçlar için Mahmutbey Batı-Mahmutbey Doğu arası 9 TL, Mahmutbey Doğu-Metris arası 12 TL, Metris-Hasdal arası 31 TL, Hasdal-Levent arası 17 TL, Levent-FSM Köprüsü arası 9 TL, FSM Köprüsü-Kavacık arası 7 TL, Kavacık-Şile ayrımı arası 26 TL, Şile ayrımı-Çamlıca arası ise 13 TL olabileceğini kaydetti.