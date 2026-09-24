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Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Mansur Yavaş, kendisini hedef alan açıklamaların ardından CHP’den istifa etti. Ardından 7 belediye başkanı onu takip etti. Kılıçdaroğlu, “Onun ‘seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur’ sözüne katılıyoruz” derken, Özgür Özel, “Butlan yönetiminin ‘ya benimsin ya toprağın’ sözleri buna yol açtı” yorumunda bulundu.

BAĞIMSIZ DEVAM EDECEĞİM

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP’den istifa etti. İstifa CHP Sözcüsü Müslim Sarı’nın Yavaş’ı hedef alan açıklamalarının ardından geldi. Yavaş, “Siyasette bazı kararlar vardır öfkeyle alınmaz, kırgınlıkla açıklanmaz. Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur. Daha önce, parti içinde şahsımla veya izlediğim tutumla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim. Ve bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle; Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyorum. Siyasi yoluma bağımsız olarak devam edeceğim” dedi.

İSTİFALAR ARDI ARDINA GELDİ

Mansur Yavaş açıklamasında, “Üzerime düşen sorumluluğu dün de taşıdım, bugün de taşıyorum. Kendimi hiçbir zaman siyasi partilerin üzerinde görmedim. Böyle bir iddiayı hadsizlik sayarım. Ancak belediye başkanlığı görevimin bana öğrettiği çok önemli bir gerçek vardır: Siyasetin tavanında birlik sağlanamadığında, millet isterse tabanda o birliği sağlayabilir” ifadelerini kullandı. Yavaş’ın açıklamalarının hemen ardından Beypazarı, Kalecik, Güdül, Polatlı, Ayaş, Şereflikoçhisar ve Elmadağ Belediye Başkanları da CHP’den istifa ettiklerini duyurdu.

ÖZGÜR ÖZEL TELEFONLA ARADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Yavaş’ın ‘İnsanlar sandığa giderken yalnızca bir isme değil, bir siyasi iradeye de oy verir. Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur’ değerlendirmelerine aynen katılıyoruz” açıklaması yaptı. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise “Kendisiyle telefonla görüştük ve kararına duyduğumuz saygıyı ifade ettim. Butlan yönetiminin yaptığı açıklamayla, ‘başka partinin genel başkanına nasıl bilgi verirsin’, ‘ya benimsin ya kara toprağın’ diye bir şey yok. Butlan yönetiminin kaprisleriyle Sayın Yavaş’ın terbiye edilmesi olmaz” dedi.