Kaynak: DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile eski Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk’ün savcılık ifadeleri ortaya çıktı.

Savcılık Tezmen’e, fonlarda toplanan paraların Tera’nın kendi hisselerini yükseltmek için kullanılıp kullanılmadığını, şirket sahiplerinden hisse fiyatını yükseltme karşılığında elden para alınıp alınmadığını, yaklaşık 9 milyar liralık toplam değeri 620 milyar liraya çıkan şirketlerdeki yükselişin nasıl gerçekleştiğini ve MASAK’ın tespit ettiği milyarlarca liralık para hareketlerini sordu.

'BÖYLE BİR KARARI KENDİ BAŞINA ALMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR'

Emre Tezmen ifadesinde yaklaşık 40 şirketten oluşan Tera Grubu’nda stratejik yatırım kararlarını kendisinin verdiğini söylerken, fonların hangi hisseleri alıp sattığıyla ilgisinin bulunmadığını belirtti. Alper Öztürk ise işlemlerde sadece portföy yöneticisinin kararı olmadığını belirterek, "Böyle bir kararı kendi başına alması mümkün değildir.

Bu karar hakim ortağın üst yöneticilerinin verdiği bir karar olup hakim ortağın iradesinin yansımasıdır" dedi.

ŞİRKETİN PİYASA DEĞERİNİN YÜKSELİŞİNİN SEBEBİ SORULDU

Tera Yatırım’ın yaklaşık 1,4 milyar lira olan piyasa değerinin bir yılda 280 milyar liraya ulaşmasının nedeninin sorulması üzerine Emre Tezmen, "Bu bir şişme yükseliş değildir. Bu bedel bile halen ucuz" dedi.

TERA FONLARININ GRUP ŞİRKETLERİNİN HİSSELERİNİ ALMASININ HUKUKEN YASAK OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Savcılık Tezmen’e “Fonlarda toplanan paralar sizin kontrolünüzdeki şirketlerin hisselerini almak ve fiyatlarını yükseltmek için mi kullanıldı?” sorusunu yöneltti. İddiaları reddeden Tezmen Tera fonlarının grup şirketlerinin hisselerini almasının hukuken yasak olmadığını ve fiyat artışlarının kendisine menfaat sağlamadığını söyledi. Ayrıca savcılık PYŞ fonlarıyla şirketlerin hisselerinin alınması ve fiyatlarının yükseltilmesi karşılığında, şirket sahiplerinden elden para alınıp alınmadığını sordu. Tezmen böyle bir ilişkiyi reddetti.

YÖNETİCİLERİN KUSURUNUN BULUNMADIĞINI BELİRTTİ

Savcılık Tezmen’e, Tera PYŞ’nin temerrüde düşmesi nedeniyle parasını tahsil edemeyen binlerce vatandaşın mağduriyetinde kendisini sorumlu görüp görmediğini de sordu. Tezmen yaşananlardan üzgün olduğunu ancak Tera’nın veya yöneticilerinin kusuru bulunmadığını belirtti. Bir günde yaklaşık 300 milyar liralık para çekme talebi geldiğini öne süren Tezmen, yaşananları piyasadaki panik havası olarak değerlendirdi.

1 MİLYAR 159 MİLYON LİRALIK PARA TRANSFERİ SORULDU

Savcılığın, MASAK raporuna göre Tezmen’in, 28 Ağustos 2026’da Özen Kuzu’ya tek seferde 1 milyar 159 milyon 772 bin lira göndermesini ve belgelerini sorması üzerine Tezmen, işlemin Prive Sigorta’nın satın alınmasıyla ilgili olduğunu düşündüğünü ancak ayrıntıları hatırlamadığını söyledi.

‘FON YÖNETİCİLİĞİM KÂĞIT ÜZERİNDEYDİ’

Tera PYŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Alper Öztürk ise ifadesinde "Portföy yöneticiliğim sadece kağıt üzerinde formaliteden ibaretti" dedi. Öztürk ayrıca Vişne hisselerindeki işlemlerden rahatsız olduğunu, çalışanları uyardığını ve söz konusu işlemlerin SPK incelemesine konu olduğunu söyledi. SPK’nın Tera PYŞ’den savunma istemesinin ardından Öztürk, tüm portföy yöneticiliği görevlerinden ayrılmaya karar verdiğini anlattı. Öztürk, 12 Ocak 2026’da Tera PYŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldığını ancak ifadesinin alındığı tarihte Tera Portföy’de danışmanlık görevine devam ettiğini belirtirken, yurt dışı bankalardan finansman sağlanması ve girişim sermayesi projelerinde destek verdiğini ifade etti. Bunun üzerine SPK incelemesinin ardından fon yöneticiliğini bıraktığını söyleyen Öztürk’ün Tera Grubu ile çalışma ilişkisinin tamamen sona ermediği tespit edildi.

GÖZALTI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sermaye soruşturması kapsamında tutuklanan Emre Tezmen'in gözaltı ve sağlık kontrolü görüntüsü ortaya çıktı.