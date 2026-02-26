Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Açlık sınırı asgari ücretin 5 bin 888 lira, en düşük emekli aylığının da 13 bin 963 lira üzerine çıktı. Asgari ücret dört kişilik bir ailenin 25 günlük, emekli maaşı ise 17 günlük beslenmesine ancak yetiyor

YOKSULLUK SINIRI 104 BİN LİRA

Dar gelirlinin durumu her gün biraz daha kötüye gidiyor. Birleşik Kamu-İş’in Ar-Ge birimi KAMU-AR, dört kişilik bir ailenin açlık-yoksulluk sınırı araştırmasının Şubat 2026 sonuçlarını açıkladı. Buna göre, açlık sınırı şubatta bin 877 lira artarak, 33 bin 963 liraya çıktı. Dört kişilik ailenin yoksulluk sınırı ise 4 bin 843 lira artarak, 104 bin lira sınırına geldi. Böylece Açlık sınırı 28 bin 75 lira olan yeni asgari ücretin 5 bin 888 lira, 20 bin lira olan en düşük emekli aylığının da 13 bin 963 lira üzerine çıktı. Asgari ücret dört kişilik bir ailenin 25 günlük beslenme giderini, yoksulluk sınırının ise yüzde 27’sini karşılayabiliyor.

MEMUR MAAŞI DA ERİDİ

Ailede üç kişinin asgari ücretle çalışarak haneye getireceği gelir bile yoksulluk sınırının 19 bin 554 lira altında kalıyor. Bu yılbaşından itibaren 20 bin liraya çıkarılan en düşük emekli aylığı ise sadece 17 günlük beslenmeye yetiyor. Yüzde 18,6 oranında zamlanarak bu yılın ilk yarısı için aile ve çocuk yardımı dahil 61 bin 890 liraya yükselen en düşük memur maaşı da yoksulluk sınırının yüzde 59,6’sını, 67 bin 630 liraya yükselen ortalama memur maaşı ise yüzde 65’ini karşılıyor. Daha şimdiden bu kadar kaybeden maaşların, daha da eriyeceği belirtiliyor.

BU FİYATLARA CAN MI DAYANIR!

KAMU-AR’ın marketlerden derlediği fiyatlara göre, dengeli beslenebilmek için et- balık- yumurtaya aylık olarak yapılması gereken harcama şubat ayında 173 lira, son bir yılda ise 3 bin 329 lira artarak 10 bin 167 liraya yükseldi. Kuru bakliyat için yapılması gereken harcama önceki aya göre 9 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise 191 liralık artışla 678 lira oldu. Meyve için harcanması gereken tutar önceki aya göre 131 lira artarken, geçen yılın aynı ayına göre ise 840 lira artarak 3 bin 31 lira oldu. Sebze için yapılması gereken harcama ise önceki aya göre 13 lira artarak 4 bin 319 lira olarak gerçekleşti. Taze sebze harcaması geçen yılın aynı ayına göre ise bin 70 lira arttı.

EMEKLİYE SADAKA GİBİ PARA VERİYORLAR

Milyonların gözü emekli ikramiyelerinde yapılacak artışta. Kulislerde “5 bin lira olacak” iddiaları dolaşırken, henüz iktidardan bir açıklama gelmedi. Eminönü'nde emeklilerden biri "Sadaka gibi insanlara para veriyorlar. Allah’tan korksunlar. Bu emeklilere ölsün diye mi bakıyorlar?" diye sordu. Bir başka emekli de "Hep çoluğumuzun çocuğumuzun elini gözlüyoruz, utanıyoruz. 4 tane torunum var, torunlarıma hiçbir şey alamadım" diye yakındı.

Hayat pahalılığını dile getiren bir emekli, “Ramazan sıkıntılı geçiyor. Para yok, pul yok. 5 bin lira ikramiyeden söz ediliyor. Bu bizi nasıl rahatlatsın?” derken bir diğeri, “Emeklilerden bir tanesi hayatından memnun mu? Bayramda torunlarına para veremiyorlar. Eskiden şeker alındığı zaman mahalledeki çocuklara dağıtırlardı, şimdi o da olmadı. Şurada gariban mübarek Ramazan’da sofrasına bir lokum, bir hurma koyabiliyor mu?” şeklinde konuştu.