Ekonomik kriz nedeniyle birçok şirket kapısına kilit vururken, kimisi küçülmeye gidiyor. Son 6 ay içinde istihdam 1 milyon 57 bin kişi azaldı. Bu kara tabloda başı imalat ve tekstil sektörü çekiyor

PİYASALARDA DURUM KÖTÜ

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından SGK verileri temel alınarak hazırlanan İstihdam İzleme Bülteni yayımlandı. Buna göre, Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödenenler dahil toplam sigortalı çalışan sayısı son 6 ayda büyük düşüş gösterdi. Bu dönemde toplam istihdamda 1 milyon 57 bin kişilik düşüş kaydedildi. Bu durum, özellikle ücretli kesimin ekonomik dalgalanmalardan ne denli olumsuz etkilendiğini gösteriyor.

KAYIP EN FAZLA İSTANBUL’DA

Ocak 2026 itibarıyla 88 alt sektörün 38’inde çalışan sayısı yıllık bazda azaldı. En yüksek istihdam kaybı giyim eşyaları imalatında yaşandı. Tekstil ürünleri imalatı ve kauçuk-plastik ürünleri imalatı da kaybın yoğunlaştığı alanlar arasında yer aldı. Oransal olarak en sert daralma yüzde 33,2 ile bilgi hizmet faaliyetlerinde gerçekleşti. Bu dönemde esnaf sayısı da 115 bin 855 kişi azaldı. Bu dönemde çalışan sayısında en büyük düşüş İstanbul’da gerçekleşti.

12 MİLYON 109 BİN İŞSİZ VAR

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından yapılan araştırmaya göre de İstanbul’da vatandaşların yüzde 44,2’si yakın zamanda bir işe yerleşeceğine dair hiçbir inanç taşımadığını belirtirken, kararsızların oranı yüzde 25,6 oldu. TÜİK rakamlarına göre de umudunu kaybederek, iş aramaktan vazgeçenlerin de dahil olduğu geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 29,9’a tırmandı. DİSK-AR’ın değerlendirmesine göre bu rakam 12 milyon 109 bin işsiz anlamına geliyor.