Beslenme uzmanlarının son dönemde dikkat çektiği mor zeytin, sağlık açısından sunduğu faydalarla öne çıkıyor. Yeşil ve siyah zeytin arasında, ara olgunluk döneminde toplanan bu türün besin değerinin yüksek olduğu ifade ediliyor.

Mor zeytinin en dikkat çeken özelliklerinden biri, diğer çeşitlere kıyasla daha düşük tuz oranına sahip olması. Salamura yöntemiyle işlense de tuz seviyesinin daha sınırlı kaldığı, vitamin ve mineral yapısının büyük ölçüde korunduğu belirtiliyor.

Uzmanlara göre özellikle polifenol bakımından zengin olması, mor zeytini farklı bir noktaya taşıyor. Güçlü antioksidan özellik taşıyan bu bileşiklerin kalp ve damar sağlığını desteklediği, hücreleri zararlı etkilere karşı koruduğu değerlendiriliyor.

Ayrıca içerdiği E vitamini sayesinde bağışıklık sistemine katkı sağlayabileceği, düzenli tüketildiğinde sindirimi destekleyip tokluk hissini artırabileceği ifade ediliyor.

Öte yandan uzmanlar, yeşil ve siyah zeytinin de önemli besin kaynakları olduğunu vurguluyor. Yeşil zeytin A vitamini yönünden öne çıkarken, siyah zeytin ise yoğun aroması ve antioksidan içeriğiyle dikkat çekiyor.

Beslenme uzmanları, zeytinde en önemli unsurun türden çok tüketim miktarı olduğunu belirtiyor. Dengeli beslenme için günlük 10 ila 15 adet zeytin tüketiminin yeterli olabileceği ifade ediliyor. En sağlıklı yaklaşımın ise farklı zeytin çeşitlerini ölçülü şekilde sofraya dahil etmek olduğu belirtiliyor.