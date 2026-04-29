İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında iki sanığa verilen 24'er yıl hapis cezasına yapılan itirazı reddetti. Beraat eden sanıkların cezalandırılması talebi de kabul edilmemişti.

Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, sosyal medya hesabından bu kararı eleştirdi.

"Sayın Hâkim, ‘Ben de evladını kaybetmiş bir baba olarak duruşmaya başlıyorum’ sözünüz, bu davayı yakından takip eden herkesin yüreğine dokundu." diyen Yasemin Minguzzi, şu ifadeleri kullandı.

"BİR EVLADINI KAYBETMİŞ BABA BU BERAAT KARARINI VERMEMELİYDİ"

Ancak verilen beraat kararı, vicdanlarda derin bir yara açtı. Oğlumun davasında geçmiş dönemlerden, darbelerden söz ettiniz; oysa ben o zamanlar daha dünyada bile değildim. Biz bugün, burada, yaşanan acının ve kaybın adaletini arıyoruz. İnanıyorum ki Yargıtay bu kararı en kısa sürede değerlendirecek ve gereken düzeltmeyi yapacaktır. Ama bilin ki bu karar, sadece bir dosyada kalmadı; bu ülkenin insanlarının yüreğine işledi. Bir evladını kaybetmiş baba bu beraat kararını vermemeliydi. Ülke çapında LANETLENDİNİZ.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'yi sarsan cinayet, 24 Ocak 2025 tarihinde İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yaşandı. İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, tarihi salı pazarında bıçaklanarak öldürüldü.

Olayın failleri olduğu gerekçesiyle 15 yaşındaki B.B. ve U.B. hakkında "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan dava açıldı. Olay günü şüphelilerin yanında oldukları belirlenen sanıklar M.A.D. ve A.Ö. hakkında ise "Çocuğu kasten öldürmeye yardım" iddiasıyla ceza istendi.

21 Ekim 2025'te davanın karar duruşması, İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Tutuklu sanık B.B. "Yaptığım her şey için çok pişmanım çok üzgünüm" ifadelerini kullandı. Sanık U.B. de "Çok pişmanım" dedi. Tutuklu sanık A.Ö. ise, "Hâkim amca ben anne babamın yanına gitmek istiyorum. Ben suçlu değilim. Benim suçum yok, ben olay yerinde olduğum için çok pişmanım. Anne babamın yanına gitmek istiyorum" diye konuştu. M.A.D ise "Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Mahkemeden beraatime karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

Mahkeme, tutuklu sanık B.B ve U.B hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan, üst sınırdan 24'er yıl hapis cezası verdi. Diğer sanıklar M.A.D ve A.Ö. ise beraat etti.

Minguzzi ailesinin avukatı Ersan Barkın ve davanın savcısı, beraat eden iki sanık yönünden karara itiraz etti. 24'er yıl hapis cezasına çarptırılan iki sanık da mahkûmiyet kararlarını İstinaf'a taşıdı.

İSTİNAF'TAN MATTİA AHMET MİNGUZZİ KARARI

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, iki sanığa verilen 24 yıl hapis cezasına yapılan itirazı reddetti. Benzer şekilde beraat eden sanıkların cezalandırılması yönündeki talep de İstinaf tarafından kabul görmedi.

Bu kararın ardından dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne gidecek.