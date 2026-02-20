Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

TÜİK’in rakamlarıyla düşük zam verdiler. Şimdi de iyileştirme ve bayram ikramiyesinin artırılmasına kapıyı kapatıyorlar. Cebindeki para pazar alışverişine yetmeyen vatandaş da “Sandıkta cevap vereceğiz” diyor.

En düşük emekli aylığı bin 62 lira artışla 20 bin lira oldu. Verilen zam bir günlük pazar alışverişine yetmiyor. 4 bin lira bayram ikramiyesine artış çağrıları yapılıyor ancak iktidardan bu konuda umut veren açıklamalar gelmiyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi politikalarıyla uyumlu hareket edileceğinin altını çizerek, ek iyileştirme ve bayram ikramiyelerine ilişkin beklentileri dair kapıyı kapattı. Kadıköy’de pazar alışverişine çıkan vatandaşlar da “3 kuruş zam verdiler, kepçeyle geri alıyorlar” diyerek iktidara tepkisini dile getirdi:

ÇOK PAHALI, BİR ŞEY ALAMIYORUZ KARDEŞİM BU MEMLEKETİ BATIRDILAR

Baksana en kötü fiyat 50 lira. 20 bin lira maaş alan adam ne yapar? 20 senedir Erdoğan’a oy verdim,

hakkımı helal etmiyorum, asla. Böyle vicdansızlık olmaz. Bu memleketi

bu hale getirdiler.

AYIN 15’İNDE PARALAR BİTİYOR YETİŞMİYOR

Emekli maaşım asgari ücretin üzerindeydi, şimdi asgari ücretin çok çok altında kaldı. Bu sefer emekliler sandıkta iyi bir cevap verecek gibi. Dolaşıyorum, bakıyorum hangi tezgâh ucuzsa oradan alıyorum.

Mecbur, Ramazan ayında da az da olsa bir şeyler almak lazım ama zor vatandaşın işi. Ekmeği koklatıyoruz malzemeyle, peynir olsun, şu olsun, bu olsun. ESKİ Ramazanlar bitti. Ben haftada 2 gün yemek verirdim, 2 gün yemeğe giderdim. Şimdi bir Ramazan’da 1-2 sefer, o da çok yakınlara. Fiyatlar çok yüksek. Aileden bağımsız geçinen öğrenciler için neredeyse mümkün olmuyor. Çalışmak zorunda kalıyor herkes. Asgari ücreti de biliyorsunuz, kira var, falan var. Onunla geçinmek biraz zor olacak bu Ramazan. Sofralar eskisi gibi olmayacak ama olduğu kadar olacak işte artık. Ne yaparsın!

PAZARDAN HİÇBİR ŞEY ALAMADIM GİDİYORUM

Az, az aldım zeytini, 200 lira verdim. Bir avuç şey. Zeytin emekçinin yemeğidir. Fasulye emekçinin yemeğidir. Yeşillik, 50 liradan, 70 liradan aşağı yeşillik yok. Hayat çok kötü oldu. Ayın sonunu getiremiyoruz. Ramazan biraz zor geçer hayat pahalılığından dolayı.