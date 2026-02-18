Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Maaşlara yapılan zamlar, gıdaya yapılan zamlara yetişemedi. Etin tadını unutan, peynir ve zeytin almakta zorlanan dar gelirli vatandaş, iftar sofrasından kısıntıya gitmek zorunda kalacak

Ramazan sofralarının tadının, neşesinin kalmadığını ifade eden CHP’li Süleyman Bülbül, “İşçi, emekli, memur, asgari ücretli açlık ve yoksullukla mücadele ederken, iğneden ipliğe her şeye zam yapıldı. En düşük emekli maaşı yüzde 18,4, asgari ücret yüzde 27, memur ve memur emeklilerinin maaşı yüzde 18,60 oranında artarken; pide fiyatı geçen seneye göre yüzde 25, Medine hurması yüzde 88, zeytin fiyatı yüzde 41,16, peynir yüzde 35,98, yumurta yüzde 33,07, dana kuşbaşı yüzde 54,90, kıyma yüzde 46 oranında arttı” dedi. Bülbül, 1 senede fiyatların nereler geldiğini şöyle sıraladı:

26 ürünün yer aldığı Mega Ramazan Kolisi 799,95 lira iken bu yıl ürün sayısı 25’e düşürüldü ve bin 732 lira oldu.

250 gramlık pide 20 lirayken, bu sene 25 liradan satılacak.

Medine Hurması geçen sene 350 lirayken, bugün 660 liradan satılıyor.

400 gram paket güllaç 350 lirayken, bugün 422 liradan satılıyor.

Geçen ramazan 995 lira olan mutfak tüpü bugün bin 295 lira.

1 kilogram zeytin 379 lirayken, aynı zeytin 535 lira.

1 kilogram beyaz peynir 239 lirayken, bugün aynı peynir 325 lira.

5 litrelik ayçiçek yağı 369 lirayken, bugün aynı yağ 500 liradan satılıyor.

30’lu yumurta 127 lirayken, aynı yumurta bugün 169 buçuk lira.

26,75 lira olan 1 litre süt bugün 55 liradan satılıyor.

Bin 140 lira olan dana sucuğun kilosu bugün bin 530 lira.

510 lira olan 1 kilogram dana kuşbaşı bugün 790 lira.

450-500 lira arası olan 1 kilogram kıyma bugün 729 lira.

1 kilogram piliç baget 70 lirayken, bugün 140 lira.

104 lira olan 1 kilo 600 gramlık salça bugün 160 lira.

500 gramlık makarna 20 lirayken, bugün aynı makarna 30 liradan satılıyor.