Aralıkta yüzde 0,89 olan aylık enflasyon, ocakta yüzde 4,84’e fırladı. Gıda ise yüzde 6,59 artış gösterdi. Aylık enflasyon rakamı 63 yılın ortalamasını aştı. Asgari ücret bin 358 lira erirken, ekonomistler, “Korkulan oldu” diyor.

TÜİK ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici enflasyonu aylık yüzde 4,84 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 30,65 oldu. Aralıkta aylık enflasyon yüzde 0,89 olarak açıklanmıştı. Gıda ve alkolsüz içeceklerde ise artış aylık yüzde 6,59. ENAG verisine göre de enflasyon ocak ayında yüzde 6,32 oranında artarken, yıllık yüzde 53,42 oldu. İTO ise aylık enflasyonu yüzde 4,56, yıllık enflasyonu da yüzde 36,15 olarak duyurmuştu. Ekonomistler de enflasyondaki bu ani yükselişi değerlendirdi:

Ekonomist Mahfi Eğilmez: Korkulan oldu. Baz etkisi de işe yaramadığına göre işler zorlaşıyor. Bunun en kötü etkisi zaten kötümser olan beklentiler üzerinde olacak.

Finansal piyasalar uzmanı İris Cibre: Merkez Bankası’nın ilk aydan, hedefleri, tahminleri iptal oldu. Gıdanın yüzde %11,79 gelmesi, artık Tarım Bakanlığı’nın başını önüne alıp düşünmesine yol açar mı, merak ediyorum. Belediye, sağlık zamları, Ulaştırma Bakanlığı’nın zamları önemli oranda etkili olmuş ama gıdanın önüne kimse geçememiş. Şubata sarkacak Ramazan etkileriyle beraber, Mart’ta Merkez Bankası’nın işi çok zor.

Prof. Dr. Şenol Babuşcu: 2026 yılı Ocak ayında aylık enflasyon rakamı 63 yılın ortalamasından 1,62 puan daha fazla.

Ekonomist Mustafa Sönmez: Yıllığı %31’e yaklaşan enflasyonun üçte ikisi, ortalama ailelerin bütçesini kapsayan 3 gruba ait. 31 puanın 8 puana yakını gıdadan kaynaklanıyor, konut grubunun payı 7 puana yaklaşıyor. Ulaştırmanınki de 5 puana yakın.

Prof. Dr. Aziz Çelik: Ocak 2026 enflasyonu yüzde 4,84 olarak açıklandı. Aralık 2025 enflasyonu yüzde 0,89 idi. Arada devasa fark var. Ücret, maaş ve emekli aylıkları Aralık 2025 enflasyonuna göre arttı. Böylece yıl başında emek gelirlerindeki kayıp en az 4,4 puan oldu. Asgari ücretin bin 358 lirası daha cebe girmeden eridi, gitti. Asgari ücretlinin alım gücü sadece bir ayda 26 bin 699 liraya düştü.

Prof. Dr. Emre Alkin: Mızrak çuvala sığmamış gözüküyor.