AK Parti Genel Merkezi, Diyarbakır’da iki ilçede neşteri vurdu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

Görevden alınmaya ilişkin AK Parti Teşkilat Başkanlığı’nın sosyal medya hesabında yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Çınar İlçe Başkanı Ömer Murat Delil

“Kayapınar İlçe Başkanlığına Serkan Kahraman atanmıştır. Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışmalarından ve gayretlerinden dolayı Mehmet İhsan Aytekin’e teşekkür ediyor, yeni görevlendirilen ilçe başkanımıza muvaffakiyetler diliyoruz.

Kayapınar İlçe Başkanı Mehmet İhsan Aytekin

Çınar İlçe Başkanlığına Mehmet Arzu atanmıştır. Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışmalarından ve gayretlerinden dolayı Ömer Murat Delil’e teşekkür ediyor, yeni görevlendirilen ilçe başkanımıza muvaffakiyetler diliyoruz.”