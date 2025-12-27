İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün başörtüsü takarak paylaştığı video sonrası harekete geçmişti.
Video nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Övüç, gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geçtiğimiz adliyeye sevk edilmişti.
METRİS CEZAEVİ’NE GÖNDERİLMİŞTİ
Çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla tutuklanan Övüç, Metris Cezaevi’ne gönderilmişti.
Övüç, dün saat 20.00 sıralarında Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan Karatepe Ceza İnfaz Kurumu’na nakledildi.
Jandarma aracıyla getirilen Övüç, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.